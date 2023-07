Za Hindleyja, zmagovalca lanskega Gira, je bila to deveta zmaga v karieri in prva letos, potem ko se je odločil prvič dirkati tudi na Touru. Poleg etapne zmage je oblekel še rumeno majico vodilnega.

Na zadnjem prelazu Marie Blanque (7,7 km/8,6 %) se je poleg obračuna ubežnikov odvil tudi boj med glavnima favoritoma, Vingegaardom (Jumbo-Visma) in Pogačarjem (UAE Team Emirates), Danec pa je okoli dva kilometra pred vrhom strl Slovenca in do konca prelaza pridobil 36 sekund.

Na spustu je nato 26-letni danski zvezdnik še povišal prednost, na ravnini pa je Pogačar počakal moštvenega kolega, Britanca Adama Yatesa, ki je izgubil rumeno majico. Skupaj je Vingegaard proti danes osmouvrščenemu Pogačarju pridobil 1:04 minute.

V skupnem seštevku ima Hindley 47 sekund naskoka pred drugouvrščenim Vingegaardom, Pogačar pa zdaj na šestem mestu zaostaja 1:40 minute. Tretji je skupno Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki je bil danes z zaostankom 32 sekund v etapi drugi. Tretji je bil do Larunsa Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen). Vingegaard je ciljno črto prečkal 34 sekund za zmagovalcem.

V zelo hitri etapi se je po dolgem boju za beg v ospredju vzpostavila skupina kar 36 kolesarjev, vključno s Hindleyjem, ki je imela pred glavnino z glavnima favoritoma tudi štiri minute naskoka.

S tremi minutami prednosti je še vedno številčna, a nekoliko razredčena skupina vodilnih kolesarjev začela tudi zadnji vzpon na prelaz Marie Blanque, po polovici klanca pa sta napadla Hindley in Gall. Avstralec je nato Avstrijca na najstrmejšem delu pustil za sabo, na vrhu vzel osem bonifikacijskih sekund, ter se odpeljal zmagi naproti.

»Ne, to ni bil načrt. Vse je bilo improvizirano. Slučajno sem se znašel v ubežni skupini in tam zunaj res užival,« je v prvem odzivu za organizatorje dirke o številčni ubežni skupini dejal 27-letni Hindley.

»Res je neverjetno, nimam besed. Iz avta so ves čas kričali name, naj dirkam na vso moč do ciljne črte. Nisem ravno veliko slišal, saj sem želel pridobiti kar največ časa. Neverjetno je, da sem se znašel v rumeni majici,« je še dodal Avstralec.

»Nisem vedel, kaj naj pričakujem na prvem Touru. Težko je kar priti sem z visokimi ambicijami, a želel sem biti tekmovalen in tu zabeležiti kakšen uspeh. Uspelo pa mi je kar z etapno zmago,« je za konec dejal novi vodilni v seštevku.

V ozadju je Pogačarjeva ekipa vseskozi lovila ubežnike, a proti Hindleyju ni veliko pridobila. Je pa nato Jumbo-Visma začela narekovati še močnejši ritem, nekaj kilometrov pred vrhom prelaza pa se je Vingegaard otresel Pogačarja in v boju za skupno zmago pridobil ogromno časa proti največjemu tekmecu.

»Dan ni bil tako zahteven, le Jonas je bil na klancu zelo hiter. Malce sem izgubil noge v zadnjih 500 m, zadnjem kilometru klanca,« je za kolesarski portal GCN in Eurosport dejal 24-letni Pogačar.

»Sicer sem dobro, zato upam, da se bom na kolesu počutil bolje, ko bo spet šlo na vso moč,« je še o počutju dejal kolesar s Klanca pri Komendi.

Dogajanje v etapi je bilo ves čas razburljivo. Po hitrem začetku je nato zbežala skupina kar 36 kolesarjev, zaradi česar je bilo težko nadzorovati položaj v etapi.

»Bilo je kar vihravo čez manjše klance, saj so vsi želeli biti v begu. V enem trenutku nismo mogli pokriti razlike in ušla je velika skupina kolesarjev. To ni bilo najboljše, a še vedno smo narekovali ritem. Vseeno je Hindley vzel rumeno majico, sami pa smo upali na boljše stanje na zadnjem vzponu,« je razložil Pogačar.

Dvakratni zmagovalec Toura (2020, 2021) upa na boljše nadaljevanje, saj je kljub temu v dobrem stanju. »Zdaj poznam svoje meje, naša motivacija pa je zelo visoka. Zdaj lahko gremo močneje iz dneva v dan,« se v boju za rumeno majico ni predal Pogačar.

Preostala Slovenca sta precej zaostala, saj sta imela drugačne naloge v svojih ekipah. Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sta tako ciljno črto prečkala kot 152. in 155. z zaostankom 29:06 minute. Mohorič je skupno 88. (+41:01), Mezgec pa 137. (+57:15).

V četrtek bo na sporedu še druga pirenejska etapa od Tarbesa do Cauterets-Cambasqua (144,9 km). Gre za novo zahtevno etapo s štirimi kategoriziranimi vzponi. Najtežji so zadnji trije, ko si po vrsti sledijo prelazi Aspin (12 km/6,5 %), Tourmalet (17,1 km/7,3 %) in zaključni do Cambasqua (16 km/5,4 %).