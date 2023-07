Avtor biografije Michael Martens, nemški novinar, poročevalec iz Moskve in Beograda, je prečesal številne knjige, študije, arhive in našel še neznane dokumente, se pogovarjal s številnimi pisateljevimi sopotniki in literarnimi poznavalci njegovega dela. Tako je nastala biografija, socialno-politični in intimno ustvarjalni mozaik.

Knjiga je zelo zanimivo, a tudi intrigantno branje, ki zgoščeno povzema preteklo in polpreteklo zgodovino jugoslovanskega prostora, katerega del je tudi Slovenija, četudi je avtor praktično ne omenja; osredotoča se na Bosno, Hrvaško in Srbijo. Začne se z Andrićevim nekoliko misterioznim rojstvom v Travniku, saj je družina živela v Sarajevu, nato pa se mu mladost kmalu zaplete: za nekaj časa ga dajo v varstvo stricu v Višegrad, oče umre. Po vrnitvi kot najstnik postane član skupine, ki je (brez njega) izvedla atentat na princa Ferdinanda, nato odide študirat v Zagreb, pa na Poljsko, v Avstrijo. V ta čas sežejo začetki njegovega pisateljevanja, prvi uspehi, a tudi aretacije, sledi pa diplomatska kariera v Kraljevini Jugoslaviji, ki je ironično dosegla vrhunec in hkrati propad v Berlinu leta 1941, po Hitlerjevem napadu na Jugoslavijo.

Ta zgodovinski vpogled v turbulentne čase občasno zmoti avtorjevo implicitno razumevanje evropskega in krščanskega kot a priori naprednega, evropskega ter turškega oziroma muslimanskega kot tujerodnega, zaostalega, krutega. Na delu je tisto, čemur je Edward W. Said rekel orientalizem, ki pa ga Martens po drugi strani opazi v Andrićevem doktoratu: turški prihod v Bosno je zavojevanje, avstrijski pa nekakšno civilizirano urejanje kaosa. V Travniški kroniki Martens v kilavem francoskem veleposlaniku vidi nemoč civilizacije v »divjini«, v avstrijskem organiziranost, v turškem pa le Drugega. Toda Andrićeva literarna dela je treba brati skrbno: njegova mojstrskost je ravno v tem, da ves čas kaže zlo in dobro, srečo in nesrečo na vseh straneh, da nenehno obrača perspektivo: most na Drini je izjemen gradbeni dosežek, ki pa je zahteval izjemne žrtve, avstrijski režim je bil mehkejši, a je izplenil celoten bosanski hrastov gozd, medetnično, medversko sožitje obstaja, razsujejo pa ga večinoma zunanji vzroki ...

Martens se zaveda nevarnosti političnih interpretacij romana Most na Drini in opozarja na nacionalistične srbske zlorabe tega dela v vojni v 90. letih. Omeni tudi Pismo iz leta 1920, kjer osrednji lik, razočaran nad sovražnostjo med etnijami, zapusti Bosno, zlonamerni interpreti pa so zamolčali zadnji stavek: človek je umrl drugje, od drugega, nič manjšega sovraštva. A tudi Martens skuša tu in tam iz Andrićeve literature izpeljati njegova politična stališča, v njej išče pojasnila za pisateljeva osebna in intimna ravnanja, v njegovi dosledni zadržanosti in nekomentiranju lastne književnosti sluti konformizem. Po koncu druge vojne mu pripiše molk ob komunističnih zločinih, a spregleda, da leta 1954, v času Golega otoka, izide novela Prokleta avlija, ena najbolj lucidnih analiz političnega in vsakršnega zatiranja ter skrajne nemoči posameznika.

Ocena: Michael Martens V požaru svetov Prevedla: Seta Knop LUD Literatura, 2023 4/5

