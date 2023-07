Nepreslišano: Janez Markošek, meteorolog z Agencije RS za okolje

S povečanjem računalniške zmogljivosti bomo verjetno lahko spremljali napovedi vremena v določenem kraju na primer na pol ure ali pa še manj. Ampak po mojem mnenju imajo že sedaj te urne napovedi zelo omejeno zanesljivost, predvsem pri napovedovanju pojavov krajevnega značaja, torej poletnih ploh in neviht. Velikokrat se zgodi, da vsaka aplikacija kaže drugače in potem uporabnik, ki ima na primer v soboto popoldne piknik, zmeden kliče še nas. Kot sem že dejal, pa tudi mi za dan naprej ne znamo napovedati, kje in kdaj bo nastala krajevna ploha ali nevihta. Lahko samo povemo, na katerem območju so bolj verjetne in na katerem manj. Zato se morajo tudi kmetje zavedati, da so redki dnevi, ko lahko v topli polovici leta zagotovo rečemo, da nikjer po državi ne bo ploh ali neviht. Nikoli se ne bo dalo napovedati točnega časa in lokacije morebitne krajevne plohe za dan vnaprej, kar sicer razne aplikacije ponujajo, ampak uporabna vrednost ponujenega je majhna. Danes ima vsak svoj telefon, ki mu ponuja oziroma vsiljuje napoved vremena.