Glavna dejavnost Butalcev je uravnoteževanje. Vse dajejo na butalsko vago. Butalska vaga je edinstven butalski izum. Ne gre za tehtanje količin in odčitavanje, tako kot to počnejo izven Butal, ampak za nalaganje vsake, tudi povsem nemerljive vsebine, na vago. Tisti, ki prvi izpostavi svojo trditev, pravi, da je butalska vaga močno nagnjena na njegovo stran. Ampak takoj se pojavijo nasprotniki trditve, ki jo postavijo na svojo stran in trdijo, da vaga kaže njim. In tako nakladajo in nalagajo vsaka na svojo stran. Butalski čudež pa je, da samo Butalci vidijo, kako kaže vaga in nihče drug. Namreč tujci v Butalah samo debelo gledajo, kako tehtanje poteka, ker se vage ne da videti, vsi pa trdijo, na čigavo stran je nagnjena. Butalska folklora je tudi, da se navijači butalskega tehtanja med sabo žalijo in zmerjajo, drug drugemu jemljejo resnico in zmago pripisujejo sebi.

V Butalah niso popljuvani od Uteži ali Kvihtov samo tisti, ki so uravnoteženi. Pri tem Butalci pozorno spremljajo izjave in dejanja svojega župana in velmož iz županstva, ter bivšega župana in njegove bivših velmož. V Butalah se namreč vse vrti samo okoli njih. Ostalih prebivalcev kot da ni.

Tako je popularen bivši župan, ki je uravnoteženo preživel vse svoje mandate, ker se nikoli ni opredelil za nikogar in o ničemer. Če so ga v njegovem času vprašali, kaj meni o tem in onem, je bil po navadi tiho, če pa so tiščali vanj, pa je imel pripravljeno najvišjo butalsko misel: »Vprašanje je izjemno, pravo butalsko, zato moram reči, da je za razrešitev potreben pogovor vseh deležnikov, na katerem naj se vsi opredelijo tako, da bo prav.« Butalci pa vanj: »Zanima nas, kaj vi menite, da je prav?« On pa pokroviteljsko: »Važno je, da je pogovor, ter da pride med sogovorniki do uravnoteženja, četudi vsak vztraja pri svojem. Rešitev ni važna, važno je, da je vprašanje na vagi, ki se ne gunca več.«

Eno ključnih vprašanj v Butalah je, ali napredujejo ali nazadujejo. Pri tem ni važno pri čem oziroma s čim. Velika polemika se je dvignila tudi, ali pri butavosti napredujejo ali nazadujejo. Uteži trdijo, da nazadujejo, kar pomeni, da so manj in žal ne bolj butasti. Vse Butalce pozivajo, da je vse treba opreti na stare, zgodovinske tradicije Butalcev, po katerih slovijo po vsem svetu. Včasih je bila butavost vrlina, zelo spoštovana in cenjena, zdaj jo pa zanemarjajo in pametujejo. Pametovanje pa ni butalska tradicija. Kvihti stavijo na pametovanje. Če so že kupili pamet, je naložbo treba uporabiti in izkoristiti. Vendar stalno poslušajo, da je to bila zgrešena naložba.

V Butalah imajo tudi praznike, ki so njihova posebnost, praznovanje pa atrakcija. Za razliko od drugih imajo v Butalah samo štiri, ki so razporejeni točno na vsake tri mesece. Praznik butalskega soglasja (1. januar) je edini dan, ko vsi Butalci izgledajo in mislijo enako, to pa je, kako pozdraviti mačka. Dan resnice (1. april) je dan, ko je zapovedano, da nihče ne sme govoriti ali pisati, tako se nihče ne zlaže, torej je samo resnica. Dan butalske vage (1. julij) je pomemben zato, ker takrat izbirajo glavnega uravnoteževalca, to je tistega, ki je zadnje leto največ govoril, pa nič povedal. Dan edinstvenosti (1. oktober), pa je največji butalski praznik, saj takrat proslavljajo butalsko držo, to je stalno uravnoteževanje vsega snovnega in pojmovnega, ki je samo butalsko in ni v ničemer podobno čemurkoli iz širnega sveta. Vsak butalski praznik ima proslavo, ki je uravnotežena, tako po tem, kdo jo organizira, kot po vsebini.

Imajo pa v Butalah veliko spominskih dni, ki jih določa in ukinja vsakokratni župan. Vsebina je odvisna od tega, ali je Utež ali Kviht. Ko se bo oblast zamenjala, bodo pa ti dnevi ukinjeni in določeni novi, ki bodo butalsko ravnotežje ukinjenim.

Svet izven Butal z zanimanjem spremlja dogajanje v Butalah in pripravlja ukrepe, da ne bodo te butalske šege preskočile butalske meje.

Tomaž Šumi, Lesce