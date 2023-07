Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ju je z letalom v torek zvečer v Moskvo prepeljal ruski Nobelov nagrajenec za mir in novinar Dmitrij Muratov, odgovorni urednik do Kremlja kritičnega neodvisnega ruskega časnika Nova Gazeta, ki deluje v izgnanstvu v tujini in za katerega Milašina že leta poroča iz ruske republike Čečenije.

Novico je objavil bivši odgovorni urednik razpuščenega radia Eho Moskve, Aleksej Venediktov na Telegramu. Ob tem je objavil fotografijo, na kateri je z omenjeno trojico skupaj na manjšem letalu.

Zamaskirani moški so v torek novinarko Milašino in odvetnika Nemova pretepli, ko sta bila na poti v Grozni, da bi se udeležila izreka sodbe Zaremi Musajevi, materi dveh kritikov zloglasnega čečenskega voditelja Ramzana Kadirova in borcev za človekove pravice.

Muratov je danes v Moskvi novinarjem povedal, da je stanje novinarke resno, saj so jo zelo močno pretepli s palico in ji polomili prste, da bi pridobili geslo za dostop do njenega telefona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nova Gazeta je objavila fotografijo Milašine v bolnišnici s obrito glavo in povezanimi rokami.

Po poročanju britanskega BBC je v torek povedala, da so jo nedaleč od letališča zamaskirani moški prisilili, da je izstopila iz avtomobila in jo pretepali s plastičnimi cevmi, ji obrili glavo ter polili z zeleno barvo.

Milašina, ki je znana po člankih o izvensodnih usmrtitvah in kršitvah človekovih pravic v Čečeniji, je sicer od Kadirova v preteklosti že prejela grožnje s smrtjo.

Po torkovem napadu nanjo je Kadirov tako kot Kremelj dejal, da je treba najti odgovorne za napad. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitri Peskov je danes povedal, da preiskava poteka in da je bil to »zelo resen napad, ki zahteva odločne ukrepe«.

Napad so obsodile številne mednarodne organizacije, med njimi Novinarji brez meja in Amnesty International.

Od leta 2000 je bilo ubitih šest novinarjev in drugih sodelavcev Nove Gazete, med njimi tudi ugledna preiskovalna novinarka in borka za človekove pravice Ana Politkovska, ki so jo leta 2006 ustrelili v Moskvi na rojstni dan ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Milašina je zaradi groženj čečenskih oblasti lani morala začasno zapustiti Rusijo. Leta 2020 pa so jo v Groznem prav tako pretepli, ko je bila namenjena na sojenje ustvarjalcu, ki je posnel kritičen film do Kadirova.