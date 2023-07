Ideja, da bi se s svojimi varovanci kar peš podala na morje, se je pred leti utrnila vzgojiteljema Petri Vladimirov in Andreju Gregoraču. Navdih sta našla v znamenitih romarskih poteh, kot je Camino de Santiago oziroma Jakobova pot. »Na začetku smo bili malo skeptični, a izkazalo se je, da je otroke projekt zelo pritegnil,« je povedala Vladimirova in dodala, da njihovi varovanci pogosto nimajo veliko vztrajnosti pri denimo športu, hoditi pa vsi znajo, zato se na pohodu lahko izkažejo.

Kako premagati samega sebe

»Izlet jim omogoči izkušnjo, da premagajo sami sebe. Manjka jim namreč samozavesti, hitro obupajo, ob hoji v skupini pa se vzpostavi posebna klima, med seboj se povežejo, spodbujajo in na koncu ne želijo odnehati,« je pripovedovala vzgojiteljica. Takšna je tudi izkušnja udeleženke Vanesse, ki se bo letos pohoda udeležila četrtič: »Ko ti zmanjka energije, je najslabše, da si to v glavi ponavljaš. Ampak ko te podpre kdo od prijateljev, je lažje in zmoreš.« K prijavi na izlet sta Vanesso spodbudila dobra družba in dejstvo, da se imajo »vedno zelo fino«.

Četrtič se bo letos pohoda udeležil tudi Beni. »Zelo se zabavamo, pogovarjamo, pojemo, plešemo,« je opisal razloge za to, da se je prijavil na izlet, ob tem pa tudi on poudaril, da se s prijatelji na poti medsebojno spodbujajo in podpirajo. Ko se je pohoda udeležil prvič, mu je bilo težko, saj ni poznal poti, a se je potrudil in na koncu je šlo.

Šest dni in 180 kilometrov

V šestih dneh bodo od Kranja do Pirana po poteh, ki so jih v zadnjih letih že dodobra izpopolnili, prehodili 180 kilometrov, med 30 in 40 na dan. Posebnih priprav na izlet nimajo, so pa ob koncu, ko pridejo v Piran, vsi izjemno veseli. Do sedaj so bili udeleženci stari med 11 in 18 let, letos bo najmlajši 10-letnik, v skupini s tremi vzgojitelji pa jih bo 14. Pogosto se mladostniki izleta udeležijo po trikrat, štirikrat, na izlet se prijavijo tudi tisti, ki so že zaključili obravnavo v zavodu.

Hodijo z nahrbtnikom, v katerem imajo dnevne potrebščine, med njimi sendvič, s katerim se okrepčajo med potjo. Ustavijo se tudi na kakšni pici ali sladoledu, spremlja pa jih kombi, ki pelje šotore in poskrbi, da imajo kuhano večerjo. Vseeno si želijo, da bi si kuhan obrok privoščili večkrat. Ustavili se bodo tudi na turistični kmetiji, zato za svoj podvig zbirajo denarna sredstva, ki jih vsak lahko nakaže na Vzgojni zavod Kranj, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, TRR: SI56 0110 0603 0719 438 (BANKA SLOVENIJE) s pripisom: POHOD ALPE-ADRIA 2023.

Zadnja noč jih čaka v Žusterni, kjer jih bodo gostili člani tamkajšnjega kajakaškega kluba, nato se bodo podali še na končni del poti do Pirana, kjer si bodo privoščili zasluženo kopanje v morju. A kot pravi Vladimirova, je v resnici smisel v sami poti, in ne cilju.