»Osrednjo mestno aplikacijo in kartico Centralka želimo pred polno uvedbo čim bolj izpopolniti in preveriti čim več vidikov njenega delovanja. Tako smo s 3. julijem uvedli testno obdobje njene uporabe, k testiranju pa smo, poleg mestnih svetnikov in zaposlenih v občinski upravi, privabili tudi 20 drugih uporabnikov, saj smo želeli v testiranje zajeti čim bolj različne ciljne skupine,« pravi Alja Tihle, vodja službe za odnose z javnostmi in promocijo na Mestni občini Celje.

Prvih 2000 kartic bo brezplačnih

V Celju so torej začeli testiranje tako aplikacije kot kartice, ki jo bo ob uvedbi mogoče dobiti in polniti z bančno kartico, PayPalom, v glavni pisarni celjske občine, na blagajni Nomago, v Turističnem informacijskem centru Celje in prometni pisarni parkirne hiše Glazija. Prvih 2000 kartic pa bo brezplačnih. V Celju se nadejajo, da bodo s Centralko vsaj delno odpravili težave z iskanjem kovancev za plačilo parkirnine v mestu, pa tudi z iskanjem prostih parkirnih mest.

Parkomati v Celju namreč ne vračajo denarja, kar je pri plačevanju parkirnine mnoge spravilo v nelagoden položaj, prav tako je bilo parkirnino mogoče plačati za največ tri ure. Če je imel kdo v mestu opravke dlje časa, denimo na sodišču, je moral oditi do parkomata in parkiranje podaljšati z novim parkirnim listkom. Odslej bo mogoče vse to opraviti z aplikacijo in parkirnino, po potrebi, podaljšati tudi na daljavo. Število prostih parkirnih mest se bo dalo razbrati že na digitalnih tablah, ki so postavljene na več mestih v mestu in so začele delovati hkrati z lansiranjem Centralke.

Tudi za potnike v javnem prometu in kolesarje

Kot še pravijo na celjski občini, bo z uvedbo Centralke postal cenejši tudi javni prevoz, saj bosta kartica in aplikacija omogočali neomejeno število dnevnih voženj. »V mobilni aplikaciji bomo lahko preverili tudi, kdaj točno bo Celebus, s katerim se želimo peljati, prispel na našo postajo,« razloži Tihletova. Dijaki in študentje, ki so upravičeni do subvencioniranega prevoza in so uporabljali vozovnice integriranega javnega potniškega prometa, bodo lahko Centralko uporabljali tudi za različne vrste javnega prevoza po vsej Sloveniji.

Prav tako bodo uporabniki sistema Kolesce lahko v mobilni aplikaciji, kot že doslej, najeli kolo, ki ga bodo izbrali na eni izmed številnih postaj v središču, na robu mesta ali na terminalu. Aplikacija bo prikazala, koliko koles je na voljo na posameznih postajah in kje so prosta mesta, da lahko kolo vrnemo. Centralka bo omogočala nalaganje letne premium naročnine, ki velja za električno kolo, ali letne naročnine za klasično kolo. Uporabniki bodo lahko s Centralko plačevali tudi posamezne vožnje, a le, če bodo na kartici zagotovili dobroimetje, kar pomeni, da bo treba nanjo prej naložiti nekaj denarja. V Celju načrtujejo, da bodo v prihodnosti lahko obiskovalci mesta s Centralko plačevali tudi vstopnice za muzeje, oglede znamenitosti, pa tudi storitve mestne uprave in javnih podjetij.

»Želimo si, skratka, da bo Centralka postala nekakšen zaščitni znak mesta,« se nadeja Tihletova. V Celju se dobro zavedajo, da je ena ključnih sestavin pametnega mesta trajnostna mobilnost, zato bodo obiskovalce še naprej spodbujali k uporabi okolju prijaznih oblik prevoza.

