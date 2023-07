Ameriški tehnološki velikan Meta, pod okrilje katerega sodita omrežji Facebook in Instagram, naj bi po poročanju časnika The Guardian s četrtkom zagnal aplikacijo Threads, an Instagram app. Ta bo na voljo na telefonih z operacijskimi sistemi Android in iOS.

Vendar bo aplikacija sprva na voljo le uporabnikom v ZDA in Veliki Britaniji, ne pa tudi v EU.

Viri pri Meti so kot razlog za preložitev zagona aplikacije v EU izpostavili evropsko zakonodajo, poroča britanski časnik. Ključna težava naj bi bil akt o digitalnih trgih, ki vsebuje določbe o izmenjavi podatkov uporabnikov na različnih platformah.

V ameriškem spletnem velikanu čakajo na dodatna pojasnila Evropske komisije, glede tega, kako se bo zakonodaja izvajala, preden bodo razmislili o svojih naslednjih korakih, navaja The Guardian.

Aplikacijo Threads razvija družba Instagram, ki stoji za istoimenskim družbenim omrežjem. »Threads je prostor, kjer se skupnosti zberejo in razpravljajo o vsem, od tematik, ki vas zanimajo danes, do tematik, ki bodo v trendu jutri,« je zapisano v opisu aplikacije v trgovinah Google Play in App store.

Zagon aplikacije Threads prihaja v času, ko se Twitter nahaja v obdobju negotovosti, odkar ga je oktobra lani prevzel milijarder Elon Musk. Prevzemu je sledilo prestrukturiranje podjetja, množična odpuščanja, za več funkcij pa je bila uvedena naročnina.

Konec prejšnjega tedna je Musk naznanil, da bodo začasno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. Uporabniki, ki plačujejo naročnino, imajo po vmes že nekoliko razrahljanih pogojih dnevno omejitev nastavljeno pri 10000 objavah na dan, navadni uporabniški računi pri 1000 objavah, novi navadni uporabniški računi pa pri 500 objavah.

Musk je bil sicer kritičen do velikega števila podatkov, ki jih zbira aplikacija Threads. V predstavitvi aplikacije je tako med drugim navedeno, da lahko Threads dostopa do podatkov o lokaciji uporabnikov in njihovi zgodovini brskanja. Twitter sicer prav tako lahko dostopa do podatkov, kot so lokacija uporabnikov.

Do številnih podatkov uporabnikov, do katerih lahko dostopa Threads, je bil kritičen tudi soustanovitelj Twitterja Jack Dorsey.