Svet ZN za človekove pravice je lani novembra na posebnem zasedanju izglasoval uvedbo preiskave na visoki ravni o smrtonosnem zatiranju protestov v Iranu, ki jih je septembra lani sprožila smrt Mahse Amini. 22-letna iranska Kurdinja je bila aretirana, ker naj bi kršila stroga pravila oblačenja, ki temeljijo na islamskem šeriatskem pravu, nato pa je umrla v policijskem pridržanju.

Vodja neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev Sara Hossain je danes svetu ZN za človekove pravice poročala, da po desetih mesecih »pravica družine Amini do resnice in pravice ostaja neizpolnjena«, in opozorila na pomanjkanje preglednosti preiskav po smrti Mahse Amini.

Po podatkih iranskih oblasti je bilo pomiloščenih 22.000 protestnikov, kar po oceni ZN nakazuje, da je bilo pridržanih ali obtoženih veliko več. Hossein je dodala, da nimajo uradnih podatkov o obsojenih, pridržanih ali obtoženih v zvezi s protesti.

»Še vedno strogo kaznujejo udeležence protestov, tudi zaradi uveljavljanja pravic, ki jih ščiti mednarodno pravo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala vodja misije ZN. Opozorila je, da so sedem ljudi že usmrtili po hitro izvedenih postopkih, ki so jih zaznamovale nepravilnosti, vključno s priznanji, pridobljenimi z mučenjem.

Misija ZN je iranske oblasti pozvala, naj ustavijo usmrtitve posameznikov in izpustijo vse, ki so bili pridržani zaradi mirnega zbiranja in poročanja o protestih. Hossain je Teheran pozvala tudi k sodelovanju pri preiskavi.

Generalni sekretar iranskega sveta za človekove pravice Kazem Garib Abadi pa je v odzivu dejal, da so proteste v Iranu podžgale zahodne države in da so "na prizorišče stopili teroristi". Dodal je, da je bilo v protestih poškodovanih več kot 7000 pripadnikov varnostnih služb.

Opozoril je tudi na nedavne demonstracije proti policijskemu nasilju in nemire v Franciji, kjer po njegovih besedah prihaja do pretirane uporabe sile proti mirnim protestnikom, obsežnih samovoljnih aretacij ter omejevanja uporabe interneta in družbenih medijev.

»Smiselno bi bilo, da bi Svet ZN za človekove pravice sedaj sklical tudi posebno sejo, na kateri bi preučili razmere v Franciji,« je dejal Abadi.