Hrvaška policija je na polotoku Pelješac aretirala moškega, ki se je na stranišču v kampu v Orebiću, kamor ji je sledil, samozadovoljeval pred sedemletno deklico s Poljske, kar so za portal Dubrovački vjesnik potrdili na dubrovniškem sodišču. Pri dejanju ga je ujela dekličina mama in poklicala policijo. Po neuradnih informacijah istega portala je osumljenec 31-letni slovenski državljan iz Domžal, po poklicu kuhar, ki je bil v kampu v Orebiću z delom družine le na obisku, deklica pa je z družino tam bivala. Policija ga je aretirala zaradi suma kaznivega dejanja masturbiranja pred otrokom, mlajšim od 15 let, preiskovalni sodnik v Dubrovniku pa je zanj zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti odredil enomesečni pripor. Na policijski postaji naj bi celo prišlo še do enega incidenta. Malo je namreč manjkalo, da bi s kuharjem fizično obračunali kar njegovi sorodniki. Po pisanju lokalnega portala je bil 31-letnik zaradi podobnega kaznivega dejanja obsojen že v Sloveniji, kjer je odslužil leto in pol zaporne kazni. Na Hrvaškem mu sicer grozi do tri leta zapora.