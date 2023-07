»Vse več je dokazov, da uporaba mobilnih telefonov med poukom škodljivo vpliva na učence, ki se slabše osredotočajo in dosegajo slabše rezultate,« je ob najavi prepovedi sporočila nizozemska vlada.

Minister za izobraževanje Robbert Dijkgraaf je dejal, da upa, da bo ta korak sprožil »kulturno preobrazbo« in pozitivno vplival na procese učenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrep naj bi začel veljati s 1. januarjem 2024, vlada pa je ob tem pozvala vodstva šol, naj se do oktobra skupaj z učitelji, starši in učenci dogovorijo o internih pravilih. Izjeme bodo možne pri urah digitalnih veščin ali v primeru, ko pametne naprave potrebujejo učenci s posebnimi potrebami ali drugimi zdravstvenimi težavami, poroča nemški medij Deutsche Welle.

Odločitev nizozemske vlade sledi podobni odločitvi, kot jo je prejšnji teden sprejela Finska, že pred petimi leti pa so podoben ukrep sprejeli tudi v Franciji, kjer so prepovedali uporabo mobilnih telefonov v javnih šolah za učence med 3. in 15. letom starosti.

Različne pristope za omejevanje uporabe mobilnih telefonov v šolah sicer uporabljajo številne države in regije po vsem svetu, ponekod pa ukrepe na tem področju raje prepuščajo samim šolam.