Spopadi med policijo in izgredniki so se osmo noč nemirov večinoma umirili, so sporočile francoske oblasti.

Policija je po podatkih notranjega ministrstva ponoči po vsej državi aretirala 16 ljudi, od tega sedem v Parizu in okolici. Na vrhuncu nemirov konec minulega tedna je bilo v eni sami noči aretiranih 1300 ljudi.

Od torka do danes je bilo poškodovanih osem stavb, zažgana 202 zabojnika ali druga infrastruktura na ulicah, poleg tega so izgredniki zažgali 159 vozil. Tarča napada so bile štiri policijske postaje, pri čemer pa nihče ni bil poškodovan, poročilo notranjega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Policija ostaja še naprej v pripravljenosti, na ulicah francoskih mest je patruljiralo 45.000 policistov, je še navedlo ministrstvo.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je v torek nakazal, da je vrhunec nemirov mimo, vendar pa je po njegovem mnenju treba ostati »previden«. Napovedal je tudi okrepljeno pomoč mestom, kjer so bile uničene stavbe in javna infrastruktura.

Protesti in nemiri so izbruhnili po smrti 17-letnega najstnika alžirskega porekla, na katerega je minuli torek zvečer med nadzorom prometa v pariškem predmestju Nanterre streljal policist. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu. Policist je obtožen naklepnega uboja in je v priporu.