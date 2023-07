»Močno deževje, predvsem na območjih ob reki Jangce, je povzročilo poplave in naravne nesreče, v katerih je umrlo 15 ljudi, oteženo pa je življenje več kot 130.000 ljudi v 19 okrožjih,« je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua, sklicujoč se na lokalne oblasti, ki so število žrtev davi potrdile tudi za francosko tiskovno agencijo AFP.

Kitajski predsednik Xi Jinping je v torek odredil, da morajo »oblasti na vseh ravneh dati prednost zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja« ter si prizadevati za zmanjšanje vseh vrst izgub, je še poročala agencija Xinhua.

V sosednji provinci Sečuan na zahodu države pa so oblasti sporočile, da je močno deževje v zadnjem mesecu prizadelo že več kot 460.000 ljudi, več kot 85.000 pa so jih morali evakuirati. Novo deževje, poplave in druge posledice na tem območju pričakujejo tudi v nadaljevanju tega tedna.

Močno deževje in njegove posledice, ki jih je utrpel Chongqing, so ena najhujših naravnih nesreč na Kitajskem v letošnjem letu.

Številne azijske države so se v zadnjih tednih soočile tako z obsežnimi poplavami kot z vročinskimi valovi. Enako je bilo tudi na Kitajskem, kjer so v prestolnici Peking in več drugih regijah zabeležili rekordno visoke temperature.

Po navedbah znanstvenikov je globalna rast temperatur, ki je v pretežni meri posledica uporabe fosilnih goriv, še povečala verjetnost ekstremnih vremenskih pojavov.