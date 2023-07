Policisti obravnavali več padcev voznikov električnega skiroja

Policisti so v torek v Ljubljani obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi vozniki električnega skiroja oziroma kolesa. V vseh primerih je šlo za padec zaradi neprilagojene hitrosti, pri dveh pa je bila prisotna tudi večja količina alkohola, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.