Kartica Urbana je ob uvedbi leta 2009 predstavljala vrh tehnologije na področju mestne mobilnosti in integriranih storitev na področju mestnih storitev. Poleg vožnje z mestnim prometom lahko z kartico med drugim opravimo izposojo v knjižnicah, izposodimo BicikeLJ ali pa plačamo parkirnino. Izdanih je bilo že milijon tristotisoč kartic, je izpostavil Dr. Rok Vihar, namestnik direktorja Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Ta je včeraj predstavil novo mobilno aplikacijo Urbana, ki stremi optimizaciji in večji preglednosti različnih storitev do katerim lahko dostopamo z mestno kartico. Aplikacija je sicer že obstajala, a so morali zaradi tehnološkega razvoja celoten sistem nadgraditi in posodobiti. »Zaradi tehnološkega razvoj sistem ni omogočal nadgradnje in novih funkcionalnosti, ki jo od nas zahtevajo naši potniki,« je izpostavil. Del posodobitve so tudi novi »validatorji,« se pravi terminali, kamor prislonimo urbano, da opravimo transakcijo. Nove validatorje lahko že nekaj časa srečujemo v vozilih mestnega prometa. Vihar dodaja, da nova aplikacija poleg poenotenja in boljše preglednosti omogoča tudi validacijo preko bluetooth povezave, kar pomeni, da se ne bo več potrebno neposredno približati terminalu, saj bomo vozovnico lahko validirali na razdalji meter in pol. »To bistveno pohitri vstopanje, saj bodo potniki z aplikacijo lahko vstopali mimo potnikov z karticami.« Validiranje na razdaljo bo še posebej priročno za parkiranje v garažah, saj bo plačilo parkirnine mogoče opraviti kar iz sedeža avtomobila.

Večja preglednost

Prednost nove aplikacije je gotovo večja preglednost nad različnimi storitvami – ob validaciji naprave se pojavi okenček v zgornjem desnem delu zaslona. Tam lahko spremljamo trajanje storitve – recimo za koliko časa nam velja parkirnina in koliko časa imamo za prestop. »Dostopnejše bodo tudi informacije o prihodu avtobusov in načrtovanje prestopov. Pot po mestu bo od sedaj lažje načrtovati in ne bo več izgovorov, da ne vemo, kam kakšna linije pelje. Zaradi tega verjamemo, da bodo potniki bistveno lažje uporabljali naše storitve,« pojasni Vihar, ki še dodaja, da bo prav tako mogoče spremljati vozni red ter zasedenost postajališč BicikeLJ. Od sedaj bo mogoče polnjenje dobroimetja s plačilnimi karticami v aplikaciji, prav tako pa pa tudi nakup in prenos terminskih vozovnic. Fizično kartico Urbana mogoče zelo preprosto virtualizirati preprosto s skeniranjem, ne bo pa fizična kartica pogoj za uporabo aplikacije, še dodaja. Delajo tudi na možnosti, da bi lahko preko aplikacije imeli pregled nad prostimi parkirnimi mesti v ulicah, kar naj bi se omogočilo do konca leta. Uporabnik lahko že sedaj preko aplikacije preveri razpoložljivosti parkirnega prostora v zaprtih parkiriščih. Z novo aplikacijo si je možno izposojati tudi knjige v knjižnici, vendar zaenkrat ni mogoče spremljati rokov izposoje.

Osebam z oviranostjo bo lažje

Nova aplikacija osebam z gibalno ali senzorično oviranostjo omogoča lažje in bolj zanesljivo potovanje z mestnim prometom. Preko aplikacije bo oseba z oviranostjo lahko šoferja opozorila kdaj in kje se namerava peljati z mestnim avtobusom. Ta bo lahko pozoren na potnika in se primerno pripravi, recimo z spustom rampe v primeru, če gre za osebo na vozičku. Aplikacija omogoča, da kar preko telefona sporočite vozniku, da naj odpre vrata. Lahko mu tudi javite, če pride ali če pride do kakšnih zapletov ali težav na avtobusu. Preko gumba SOS lahko potnik prek telefona opozori voznika in nadzorni center, da potrebuje pomoč.