Tožba trdi, da je zvezna vlada preveč pritiskala na družbene medije, naj blokirajo objave proti prizadevanjem za boj proti pandemiji covida-19, med drugim objave proti cepljenju, in glede lažnih političnih objav pred volitvami.

Sodnik Terry Doughty je sklenil, da med drugim ministrstvo za zdravje in zvezna policija FBI ne smeta komunicirati z družbenimi mediji, če to pomeni spodbujanje ali pritisk za odstranitev ali blokado določenih objav, ker da to pomeni kršitev svobode govora, ki jo jamči prvi amandma k ustavi.

Sodnik je dovolil nekatere izjeme in vladi dovolil komuniciranje z družbenimi mediji, če gre za tveganje za nacionalno varnost ali kaznive dejavnosti.

Odločitev med drugim zadeva še zunanje in pravosodno ministrstvo, pa tudi več vidnih predstavnikov, kot sta tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre in minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas.