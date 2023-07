V ZDA najbolj trpi južni del države, kjer se zadnje dni in tedne soočajo s hudo vročino. Ta je sicer za dneve okrog 4. julija, ko Američani praznujejo dan neodvisnosti, običajna.

Na dan neodvisnosti je za več deset milijonov Američanov od Arizone do Floride veljalo opozorilo pred hudo vročino. Že v juniju je zaradi vročine v Teksasu umrlo 13 ljudi, dve osebi pa v Louisiani.

Zaradi človeških dejavnosti so se globalne temperature od leta 2011 do leta 2020 zvišale za 1,1 stopinje Celzija, v primerjavi z obdobjem od leta 1850 do leta 1900. Zaradi tega je po svetu vse več požarov, poplav in drugih težav.

Svetovna meteorološka organizacija je prav danes sporočila, da se je letos vrnil tudi vremenski pojav El Nino, ki bo še povečal globalne temperature v naslednjih devetih do 12 mesecih.

V ponedeljek se je vročinski val nadaljeval tudi na Kitajskem, kjer so namerili več kot 35 stopinj Celzija, v delih severne Afrike pa so temperature presegle celo 50 stopinj Celzija.

Tudi Antarktika se sedaj, ko je tam zima, sooča z nenavadno visokimi temperaturami. V ukrajinski raziskovalni bazi Vernadski na Argentinskih otokih Antarktike so tako namerili 8,7 stopinje Celzija.