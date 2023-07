Pogumno, samozavestno in zbrano je v dvoboj prvega kroga wimbledonskega turnirja vstopila osamljena slovenska teniška igralka na tretjem letošnjem turnirju največje četverice Kaja Juvan. Ljubljančanka je v prvem nizu povsem nadigrala Margarito Betovo in ji zavezala kravato. V drugem nizu je Rusinja povedla s 3:1, Slovenka pa je našla svoj ritem in nekaj minut po 13. uri povedla s 4:3. Žal je bilo to vse, kar so organizatorji izpeljali v tekmovalnem smislu drugega tekmovalnega dne, saj je v Londonu v nadaljevanju ves dan močno deževalo, tako da z izjemo osrednjega igrišča in igrišča številka 1, ki imata pokrito streho, niso izpeljali niti enega dvoboja. Juvanova bo svoj dvoboj končala v sredo popoldne, ko je vremenska napoved precej boljša.

Federer je bil ganjen

Na osrednjem igrišču je bilo pred tekmovalnim sporedom izjemno čustveno, saj je nanj kot posebni gost vstopil Roger Federer, z osmimi lovorikami najuspešnejši posameznik vseh časov Wimbledona. Švicar je doživel huronski aplavz, gledalci pa so pred njegovim vstopom gledali legendarne izseke njegovih zmag in trenutkov na sveti travi. Roger Federer je bil vidno ganjen, presenetljivo pa tudi branilka naslova Jelena Ribakina. Kazahstanka ruskega rodu namreč obožuje Federerja, zato njena igra ni stekla, kot bi si želela.

Jelena Ribakina je naletela na razpoloženo tekmico Shelby Rogers. Američanka se ni ustrašila izziva in prvi niz dobila s 6:4. Organizatorji so ponujali statistiko, da je bila zadnja branilka naslova, ki je izpadla v uvodnem krogu, Steffi Graf. Nemka je morala leta 1994 priznati premoč Američanki Lori McNeil, ki se je v nadaljevanju turnirja senzacionalno uvrstila celo v polfinale. V nadaljevanju dvoboja se je Kazahstanka vendarle zbrala in preprečila prvovrstno senzacijo, saj velja za prvo favoritinjo za osvojitev turnirja. »Ne znam opisati, kako živčna sem bila na začetku dvoboja. Uvodna dvojna napaka je to le še potrdila. Shelby je igrala odlično, jaz pa nikakor nisem našla svoje igre. K sreči sem se prebudila pravi trenutek in se veselila napredovanja,« je po zmagi s 4:6, 6:1, 6:2 povedala Jelena Ribakina.

Chardy gre v pokoj počaščen

Svoje delo je odlično opravil tudi prvi igralec sveta Carlos Alcaraz. Španec je potreboval manj kot dve uri, da se je na igrišču številka 1 v uvodnem dvoboju uvrstil v drugi krog. S 6:0, 6:2, 7:5 je bil boljši od 36-letnega Jeremyja Chardyja, ki je na Wimbledonu dosegel največji uspeh pred devetimi leti, ko se je prebil v osmino finala. Francoz je odigral svoj zadnji dvoboj v karieri, zato je bil večkrat deležen bučne podpore s tribun, ki pa ni ustavila sijajnega Alcaraza. Španec preseneča z odlično igro na travi, kjer je letos še neporažen, saj je dobil tudi turnir v Queensu.

»Tudi sam sem bil presenečen nad ravnijo svoje igre na začetku dvoboja. Po navadi se v uvodnih krogih še lovim, tokrat pa mi je šlo vse kot po maslu. Veselim se naslednjih izzivov,« je povedal Carlos Alcaraz. Jeremy Chardy je dejal, da je skoraj dvakrat starejši od 20-letnega Španca, kar se je poznalo na igrišču. »Po drugi strani se zavedam, da sem imel privilegij, da sem se v svojem zadnjem dvoboju v karieri pomeril prav z najobetavnejšim teniškim igralcem,« je priznal Francoz, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen na 25. mestu.