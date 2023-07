Nad prehranske zaslužkarje z nejasnimi predpisi

Parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes drugič v pol leta znova obravnaval novelo zakona o kmetijstvu, ki bo vzpostavila pravno podlago za spremljanje cen hrane. Ker je bil zakon pripravljen v veliki naglici, so obrazložitve predlaganih rešitev pomanjkljive, določbe in definicije nekaterih pojmov pa nejasne.