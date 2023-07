Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo pred odločitvijo o izdaji okoljevarstvenega soglasja za gradnjo dela kanalizacijskega kanala C0 z armiranobetonsko kineto počakalo na pravno mnenje, ki ga po naročilu ministrstva pripravlja mariborska pravna fakulteta. Na ministrstvu so povedali, da so naročili pravno analizo vseh aktov, tako gradbenih dovoljenj kot tudi sklepov v predhodnem postopku, odločitev sodišč in aktov za izdajo okoljevarstvenega soglasja. »Takoj ko bo podana pravna analiza, bo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pristopilo k odločitvi v zadevi kanal C0,« so zagotovili na ministrstvu.

»Odločili smo se za pregled vse dokumentacije, da pridobimo pravno mnenje glede nadaljnjih odločitev in glede nadaljevanja postopka,« so še dodali na ministrstvu. Mariborska pravna fakulteta naj bi pravno mnenje po prvotnih načrtih pripravila do konca junija, a so zaprosili za podaljšanje roka do konca tega meseca. Za pravno analizo bo ministrstvo plačalo 28.000 evrov brez davka na dodano vrednost.

Za naročilo pravnega mnenja so se na ministrstvu, kot kaže, odločili potem, ko je ljubljanski župan Zoran Janković razkril, da je občina ministrstvu aprila letos poslala dopis, v katerem so pojasnili, »zakaj ne bomo naredili presoje vplivov na okolje za kineto«. Iz omenjenega dopisa je razvidno, da na Magistratu vztrajajo pri tem, da je vgradnja kinete zgolj manjše odstopanje od veljavnega gradbenega dovoljenja in da zaradi tega občini ni treba niti spreminjati že izdanega gradbenega dovoljenja niti pridobivati novega. Pri tem se je občina sklicevala na pravno mnenje pravnika Rajka Pirnata iz februarja 2022. Občina prav tako trdi, da kineta sama po sebi ne more biti predmet presoje vplivov na okolje, saj da gre zgolj za dodaten varnostni ukrep na najkritičnejšem delu trase.

Ministrstvo prošnje za pohitritev postopka ni dobro utemeljilo

Presojo vplivov na okolje je septembra 2020 s sklepom predpisala Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso). Občina se na ta sklep ni pritožila, temveč je skladno z navodili Arsa sprožila postopke za izdajo okoljevarstvenega soglasja. A nato je aprila 2022 na ministrstvo za okolje in prostor vložila pobudo za razveljavitev omenjenega sklepa Arsa po nadzorstveni pravici. Ministrstvo je občinsko prošnjo po izrednem pravnem sredstvu (razveljavitvi sklepa) zavrnilo kot neutemeljeno.

Zaradi zavrnitve se je občina obrnila na upravno sodišče, ki pa o zadevi še ni odločilo. Na upravnem sodišču so pred časom pojasnili, da zadeve še niso obravnavali, ker je opredeljena kot redna, in da ni razlogov, zaradi katerih bi jo sodišče obravnavalo prednostno.

Predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan nam je povedala, da je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo maja letos sodišče zaprosilo za prednostno obravnavo te zadeve, ker da gre za kohezijski projekt in da je odločitev pomembna za rešitev postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja. »Sodišče je ministrstvu dne 18. maja 2023 odgovorilo, da prošnji ne more ugoditi, ker sta razloga, ki ju navaja ministrstvo, podana na pavšalni ravni in neizkazana. Od navedenega odgovora sodišče ni prejelo nove prošnje za prednostno obravnavo, ki bi bila bolje utemeljena,« je pojasnila Šeganova.

Ustanovljena parlamentarna preiskovalna komisija

Potek projekta kanal C0 bo pod drobnogled vzela tudi včeraj odrejena parlamentarna preiskovalna komisija. Pobudo za ustanovitev komisije je dala poslanska skupina SDS, podpise za ustanovitev pa so prispevali še poslanci NSi. Komisija bo preverjala, ali so bili postopki, povezani s kanalom C0, vodeni pregledno, zakonito in brez izigravanja zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja. Poleg tega bodo člani komisije preverjali sume političnega odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v postopke. V nadaljevanju bo mandatno-volilna komisija pripravila predlog sestave komisije, ki jo bo moral potrditi državni zbor.

Anja Bah Žibert (SDS) je opozorila, da gradnja kanala C0 nad virom pitne vode ogroža več kot 300.000 prebivalcev in okolje. Aleksander Reberšek (NSi) je poslance Gibanja Svoboda opozoril: »Postavljate se proti lastnemu narodu in na stran župana Jankovića.« Ob tem je poudaril še, da vsaka kanalizacija pušča in da bo puščal tudi ta kanal, ki vodi čez vodonosnik.

Posamezni poslanci stranke Gibanje Svoboda so pozdravili ustanovitev komisije. Nataša Avšič Bogovič (Gibanje Svoboda) upa, da bo komisija dala odgovor na vprašanje, ali imamo pri gradnji kanala C0 resnično opravka s tako obsežno korupcijo, kot meni opozicija. »Želim, da komisija delo začne čim prej, ker je dovolj trkanja na čustva najbolj razgretih nasprotnikov gradnje,« je dejala Avšič-Bogovičeva. Njen strankarski kolega Franc Props pa je dodal, da bo poslance Svobode zanimalo tudi, zakaj nekdanji okoljski minister Andrej Vizjak ni uresničil priporočil državnega zbora iz leta 2019 in izvedel recenzije projektne dokumentacije za gradnjo kanala C0. Spomnimo, recenzija ni bila izvedena, ker sta bili ponudbi dveh potencialnih izvajalcev previsoki oziroma ker okoljsko ministrstvo ni imelo dovolj denarja.

Janković je odreditev parlamentarne komisije komentirali z besedami, da je to pravica poslancev. Ob tem je pristavil: »Do septembra, ko poslanci začnejo ponovno delati, bo kanal C0 v celoti končan.« Ta napoved utegne biti nekoliko preveč optimistična, saj mora občina za krajši odsek trase še pridobiti gradbeno dovoljenje. Glede na dosedanjo zagretost nasprotnikov gradnje kanala C0 je pričakovati, da bodo ti uporabili vsa pravna sredstva, ki so jim na razpolago, da bi preprečili izdajo omenjenega dovoljenja oziroma da bi odločanje čim bolj podaljšali. Ljubljanski župan je ponovil svojo napoved iz prejšnjega meseca, da se bo sej komisije udeležil, če ga bodo nanje povabili.

*** Želim, da komisija delo začne čim prej, ker je dovolj trkanja na čustva najbolj razgretih nasprotnikov gradnje. Nataša Avšič Bogovič, poslanka Gibanja Svoboda