Mislim svoje mesto: Študentski milijoni

Pravzaprav si je treba naslov današnje novice o tem, kako Študentska organizacija Univerze v Ljubljani še vedno skriva, kaj počne z denarjem študentov, prebrati dvakrat, da bi dojeli vso nezaslišano predrznost in aroganco njenih vodilnih, do katere je med drugim pripeljala tudi dolgoletna izkrivljenost vloge organizacije, ki se je povsem odlepila od tega, kar bi morala biti, in katere primarni namen bi moral biti vse kaj drugega kot to, kar je danes.