Usodna lahkotnost slovenskih gora

Slovenski gorski reševalci so imeli lani 667 posredovanj, od tega so v 371 primerih reševali tujce. Več kot polovica. O zadnjih primerih reševanja tujih turistov s pobočij okoli Triglava pišemo na straneh kronike. Gorski reševalci že nekaj časa opozarjajo, da pridejo tujci k nam preslabo obveščeni, največkrat sicer dobro opremljeni, a v slabi kondiciji. Kako to?