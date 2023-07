Odmevna je bila menjava namiznoteniške selektorice slovenske ženske članske reprezentance Vesne Ojsteršek, ki jo je pred kratkim zamenjal Gregor Komac. Obe imeni sta v slovenskem namiznem tenisu zaradi rezultatskih uspehov preteklosti zapisani z velikimi črkami. Menjave na najvišjih trenerskih funkcijah med sezono razburkajo sceno, sploh če se zgodijo na hitro in ne da bi karkoli vprašali reprezentantke, glavne igralke v vsej zgodbi. V dvorani Tivoli smo prve dni turnirja Star Contender dobili občutek, da se strasti po pretresu pri igralkah in trenerjih malce umirjajo. Novi selektor je zavihal rokave, saj skuša z umirjenim tonom dokazati, da je novi funkciji kos. O svoji zgodbi in pogledu na stvari nam je 54-letni Komac pripovedoval na tribunah velike dvorane Tivoli, kjer bo do nedelje potekal eden najmočnejših turnirjev v slovenski zgodovini.

Aktiven v društvu Trepetlika

Igralsko pot je Komac začel v Kočevju pod vodstvom trenerja Marjana Oražma. Ko je z uspehi prerasel rodno okolje, se je preselil v Ljubljano, kjer je vadil na Galjevici, nosil pa je klubske drese Olimpije, Gornje Radgone, Krke in Maribora. Na Štajerskem tudi živi in si je ustvaril družino. Več let je bil član slovenske reprezentance, aktivno je igral do leta 2013, ko je pri 44 letih začutil, da je čas za nove življenjske izzive. Pet let je namizni tenis pustil povsem na strani, lopar pa je znova prijel leta 2018. Brata Karlović sta ga namreč prosila, da bi Zadru pomagal pri preboju v superligo. Znova je začel trenirati, a na koncu ni podpisal pogodbe za Zadar, ki njegove pomoči v drugem delu sezone ni potreboval, saj se je že uvrstil v najmočnejšo hrvaško ligo. Vnovič se je registriral za Maribor, s katerim je letos pri 54 letih znova postal slovenski ekipni državni prvak.

Levoroki igralec je umirjen človek, ki se izogiba konfliktom. Izjemno ponosen in čustven je, ko govori o zadnjih letih, odkar je pred tremi leti na pobudo Vinka Kurenta prevzel ekipo društva Trepetlika, bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Priznava, da tedaj ni natančno vedel, v kaj se je podal, a je svoje delo vzljubil. Ponosno pove, da je imel na začetku v dvorani v Mariboru osem bolnikov, sedaj jih po vsej Sloveniji namiznoteniški lopar vihti že več kot 30, ki so svoj prostor razširili v Ljubljani in Kranju, kmalu pa ga bodo imeli tudi v Novi Gorici. V tem času je opravil tudi izpit za namiznoteniškega trenerja.

Veliko prostora za napredek

»Povsem nepričakovano me je poklical Miloš Živkovič Peperko, predsednik strokovnega sveta Namiznoteniške zveze Slovenije, in mi povedal, da bo Vesni Ojsteršek potekla pogodba članske selektorice. Vprašal me je, ali bi se spoprijel z novim izzivom. Najprej sem rekel, da me bolj zanima delo z moškimi, kjer pa je vodstvena struktura že dodelana in usklajena. Premislil sem, se pogovoril z družino in sprejel izziv,« pojasnjuje Gregor Komac, ki je zaposlen v Športu Maribor, in sicer kot strojnik v bazenu Pristan. »Ob prevzemu funkcije nisem razlagal svojih zgodb, ne maram pa konfliktov. Stavim na odprt pogovor. Vesel sem, da lahko povem, da imam z drugimi trenerji v slovenski reprezentanci vse boljši dialog in da čutim tudi vse večjo podporo.«

Z najboljšo slovensko igralko Ano Tofant sta v zadnjih letih na državnem prvenstvu večkrat igrala med mešanimi dvojicami, enkrat sta bila tudi državna prvaka. Komac pravi, da je na prvem večjem tekmovanju, ki ga je vodil v novi funkciji, na evropskih igrah na Poljskem, bolje spoznal tudi Katarino Stražar. Mlajše članice reprezentance bolje spoznava v teh dneh. »Reprezentanca je izjemno homogena in pozitivna. Prostora za napredek je ogromno, zato se veselim prvih poletnih skupnih priprav pred septembrskim evropskim prvenstvom v Malmöju,« je zadovoljen Gregor Komac, ki si je v zrelih našel nov življenjski izziv. »Predvsem v zadnjih letih redno spremljam svetovni namizni tenis. Res je, da se je vadbeni proces v zadnjih letih precej spremenil, a to je povsem razumljivo. Že od svojih začetkov sem vajen sprememb, tudi nekoliko drugačnih pogledov na šport in trening, kar mi je ukoreninil Marjan Oražem,« sklene svoje misli 54-letni trener in igralec.

