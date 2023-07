V Novi vasi nad Dragonjo bo 8. in 9. julija potekal dvanajsti Praznik vina in česna. Vaščani bodo odprli svoje domačije, prikazali stare običaje in obrti, tudi pletenje česnovih kit, ponudili svoje vino, česen in druge domače proizvode. Manjkali ne bodo niti priljubljeni pski – mladi česnovi poganjki.

Avtohtoni istrski česen ima v zgodovini Nove vasi posebno mesto. Legenda pravi, da so domačini s prodajo česna zbrali dovolj sredstev za zgraditev cerkvenega zvonika in drugih vaških znamenitosti, ki so prispevale k očarljivosti te slikovite vasice na piranskem podeželju. Poleg tega se vas ponaša tudi z odličnimi vini, med katerimi izstopata malvazija in refošk.

Praznik se bo v soboto začel ob 16. uri s tržnico lokalnih dobrot, šahovskim turnirjem in razstavo bachovih cvetlic. Uradno odprtje bo ob 17. uri, sledil pa bo voden pohod od vasi do Kortin. Ob 18. uri bo nastopil Marino Kranjac, hkrati pa bodo potekali še vodeni ogledi muzeja, zvonika in cerkve ter ob 19. uri tek za otroke. Večer bo v znamenju glasbe, končal se bo s koncertom skupine Ne me jugat. Tudi v nedeljo bo odprta tržnica lokalni dobrot, praznik pa bodo popestrili še Pihalni orkester Piran, gledališka skupina iz Dekanov in koncert Steva Vujiča. Vse vsebine na prazniku bodo brezplačne. Za razbremenitev prometa organizator, Krajevna skupnost Nova vas, obiskovalcem ponuja brezplačen avtobusni prevoz na progi glavna avtobusna postaja Piran–Bernardin–glavna avtobusna postaja Portorož–glavna avtobusna postaja Lucija–Sečovlje–Nova vas. Brezplačni avtobus bo iz Pirana proti Novi vasi odpeljal ob 15.30, 17.30 in 19.30, iz Nove vasi proti Piranu pa ob 16.45, 18.45, 22.30 in 24.00. Organizatorji prosijo za razumevanje ob morebitnih zamudah brezplačnega avtobusa.