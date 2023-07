Kulinarika Tkona, ki temelji na ribah, morskih sadežih in zelenjavi, pridelani na skromni otoški zemlji, je vredna raziskovanja in – uživanja. In ko se zgodi, da se teh sestavin loti genialni kuhar Ivica iz najbolj znane in najstarejše tkonske gostilne Trta mrta, se celotna zgodba dvigne na raven, vredno največjih hrvaških gastronomskih destinacij. Zato se splača obiskati Tkon.

Pojedina se začne …

Tipična pojedina v konobi Trta mrta se začne z osvežujočim koktajlom iz penine in figovega likerja Fiolić, začinjenega s pomarančo. Kosilo s petimi hodi namreč združuje tradicionalne otoške jedi in odlična vina zadrskih vinarjev, pod strokovnim vodstvom vinskega strokovnjaka in znanega vinskega blogerja Nenada Trifunovića Vinopija.

Aperitivu navadno sledi prva jed – mešan morski krožnik, ki vključuje slane inčune in sardele, tunino pašteto in bakalar, solato iz hobotnice, a tudi domači pršut in sir. Morsko hrano pospremi svež in sijajno uravnotežen debit vinske kleti Vinketa iz leta 2021, ki je ponovno pokazala, da je debit avtohtona sorta z velikim potencialom, ki se vse bolj otresa oznake nepitnega in slabega vina, kot se ga v Dalmaciji spominjajo iz obdobja industrijske pridelave.

Sipina mineštra s Pašmana

Sipina mineštra je jed na žlico, značilna za otok Pašman, kjer se nasprotno od drugih otokov namesto riža uporabljajo testenine, sezonsko pa se doda stročji fižol. Kot druga jed obeda konobe Trta mrta se odlično ujame z maraštino 2021 vinarja Daria Fiolića, še eno avtohtono hrvaško sorto, ki daje odlična vina prav na območju Zadra.

Tudi pri glavnih jedeh gre za spoj vrhunskega vina in popolne hrane. Cuveé Butić, mešanica plavine – druge najpomembnejše dalmatinske avtohtone sorte – in merlota, je vino, pridelano na tradicionalen način iz grozdja vinogradov, starejših od 65 let. Cuveé zato ohranja svoj rustikalni ton in močno mineralnost. Robustno in karakterno vino je genialna kombinacija z brodetom iz jegulje in morske spake, postreženim s polento. Strokovno pripravljena tuna na žaru, z nekaj blitve in krompirja, pa se druži s cuveéjem Gladiator slavnih paških Kraljevih vinogradov. Gre za mešanico avtohtonega plavca malega ter mednarodnih sort syraha in merlota.

Za konec fritule

In ko jedci že mislijo, da je konec uživanja, iz kuhinje na mizo prinesejo fritule in tradicionalno skutno torto, ki je tako pristna, kot so pristne vse jedi v slavni konobi v Tkonu. Prav tradicionalni recepti so tisto, kar Pašman lahko uvrsti med uspešne enogastronomske destinacije Hrvaške, ob bok Istri in Medžimurju. Zato na otoku turistična skupnost tesno sodeluje z lokalnimi proizvajalci, kar ustvarja edinstveno turistično ponudbo in destinacijsko znamko.