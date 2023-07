Vodja strokovne skupine za združitev vrtcev na območju Ljubljane in ravnateljica Vrtca Galjevica Barbara Novinec je na včerajšnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića predstavila načrt o vzpostavitvi nove organizacije, pod okriljem katere bo občina združila ljubljanske vrtce. Po načrtih naj bi bilo vseh 23 vrtcev, ki delujejo pod okriljem občine, do leta 2025 pod enotno upravo. Leto pred statusno spremembo vrtca morajo obvestiti ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, pri čemer morajo predložiti razloge za spremembo statusa in program ukrepov, povezanih z načrtovano spremembo, so sporočili z ministrstva. Kot je že poročalo Delo, trenutna zakonodaja ne podpira in ne omogoča združevanja vrtcev, ki delujejo kot samostojni javni zavodi, v en sam zavod.

Optimizacija poslovanja

Novinčeva je izpostavila, da je strokovna skupina ugotovila, da uporabljajo ljubljanski vrtci različne informacijske programe na različnih lokacijah, zato bi bilo potrebno poenotenje z namenom optimizacije poslovodnega procesa. »Z optimizacijo poslovnih procesov s podpornimi službami želimo povečati učinkovitost poslovanja in razbremeniti ravnatelje v poslovodnem delu, da se bodo lahko bolj posvetili in več časa namenili pedagoškemu strokovnemu delu in pa komunikaciji s sodelavci, otroki in starši,« je pojasnila. »S poenotenjem bi bile vse strateške poslovne storitve združene v enem centru, ki je načrtovan v novogradnji enote Vrtca Galjevica.« Zagotovila je, da zaradi združitve ne bo prišlo do odpuščanj, zaradi novih podpornih služb pa računajo na 14 dodatnih delovnih mest. Ravnatelji posameznih vrtcev naj ne bi izgubili avtonomije, je še zagotovila. Župan je dodal, da so podobno združitev izvedli z ustanovitvijo javnega holdinga, kar se je izkazalo za učinkovito. »Osnovna želja je tudi lažje prehajanje med zaposlenimi znotraj istega vrtca, kajti javni razpisi niso potrebni, zagotavljanje delovnih mest in nadomeščanj,« je še izpostavil župan.

Avtonomija brez škarij in platna

Skupnosti vrtcev Slovenije (SVS) je v preteklosti izrazila nasprotovanje združevanju. Novinčeva je pojasnila, da je tudi sama članica izvršnega odbora SVS, in dodala, da se »kolegi bojijo, da bo ta model vplival na bodoče trende združevanja v drugih občinah. Kljub bojaznim pa poenotenje poslovodenja ne more vplivati na kakovost izvajanja same stroke, saj bodo imeli ljudje, ki opravljajo delo v vrtcih, več časa za opravljanje temeljne dejavnosti.« Silvija Komočar, predsednica SVS, je v odzivu na tiskovno konferenco sporočila, da zavrača očitek, da je vrtce »strah«. Dodaja, da njihovi zadržki do združevanja slonijo na skrbi za kakovost vrtcev na strokovni ravni. Predsednice ne prepričajo zagotovila, da bo avtonomija ravnateljev ohranjena tudi po združitvi.

»Ohranjena avtonomija je zgolj besedna fraza, če ravnatelju odvzamemo poslovodno funkcijo. Za dobrimi nameni prevzemanja poslovodenja s pleč ravnateljev, da bi imeli več časa za ukvarjanje s stroko, lahko tičijo številne pasti, ki jih ravnatelji nekaterih vrtcev, ki so financirani po namenu, občutijo že zdaj,« je jasna predsednica. Že zdaj nekatere občine kot ustanoviteljice vrtcem odrejajo sredstva glede na namen, kar njihove člane ovira pri delu. »Ravnatelj je lahko pedagoški vodja vrtca v pravem pomenu besede le, če ima v rokah škarje in platno, kar pomeni, da vodi vrtec tudi v poslovodnem smislu.« Opozarja, da je ob združevanju vrtcev pod eno streho avtonomija ravnateljev na veliki preizkušnji, združevanje vrtcev pa je tudi v nasprotju z avtonomijo javnega zavoda. Na področju pedagoških organizacij je sicer trend razdruževanje in ne združevanje, je še poudarila. »Konglomerati pa so organizirani s centraliziranim upravljanjem, kjer centralno vodstvo določa strateške usmeritve in skupne vire za vse. Zaradi svoje velikosti in kompleksnosti lahko postanejo manj prilagodljivi in manj odzivni na spremembe v poslovnem okolju,« je jasna predsednica SVS.