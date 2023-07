Snorklanje je raziskovanje in opazovanje podvodnega sveta. Je izjemno razburljiv in enostaven morski šport, primeren za skoraj vse starostne skupine. Prav zato je tudi idealna poletna družinska zabava. Ker človeške oči niso prilagojene za gledanje in dihanje pod morsko gladino, sta maska ​​in dihalka obvezna dodatka za prijetno in veselo snorkljanje.

Bogato podmorje Istre

Istrski polotok ima izjemno bogat podvodni svet, nov turistični produkt snorkljanja v Istri pa je zasnovan z namenom ohranjanja podvodnega sveta ter trajnostnega in odgovornega razvoja istrske obale. Od nekdaj je morje vez med ljudmi in kulturami. Prve trgovske poti v Sredozemlju so potekale prav ob istrski obali, ki je najgloblje zarezana v evropsko celino. Na morju so odkrivali nove civilizacije, uvajali eksotične dobrine in začimbe, izmenjavale pa so se tudi zgodbe in verovanja. Morje nas je vedno hranilo, za mnoge je delo, a tudi neusahljiv vir navdiha za umetnike, pesnike in raziskovalce. Znano je, da je obala Istre vključno z otočki in klifi dolga več kot 500 kilometrov. Na zahodni strani polotoka je morje nekoliko plitvejše in obala bolj razčlenjena, medtem ko je na vzhodni strani morje globlje, obalo pa krasijo visoke soteske in nenavadne pokrajine neverjetne lepote.

Severni Jadran je manj slan od preostalega Jadranskega morja zaradi dotoka sladke vode iz številnih alpskih rek in reke Pad. Povprečna temperatura morja pozimi je 11 stopinj Celzija, zato se kopalna sezona začne zelo zgodaj, mnogi prebivalci se jeseni ne nehajo kopati in to počnejo vse leto. Poleti lahko temperatura v plitvinah doseže tudi več kot 26 stopinj Celzija, vedno pa lahko na neki točki najdete hladnejše morje, kar je seveda odvisno od globine ali obstoja podzemnega sladkovodnega pritoka. Prav tako je severni Jadran zaradi različnih specifičnih vplivov najbolj produktivno območje v vsem Sredozemskem morju.

Od ideje do realizacije

Pobudnica projekta, ki je aktivno sodelovala pri njegovi izvedbi, Barbara Unković je lastnica podjetja Underwater affair iz Pulja in velika ljubiteljica morja ter strastna potapljačica že več kot 30 let. Po sondiranju lokacij na istrskih destinacijah in predlaganju najzanimivejših je Unkovićeva izrisala zemljevide morskega dna in za vse lokacije ustvaril besedila, ki opisujejo številne zanimivosti, zgodovinska dejstva, legende, podatke o ekosistemu in živalskem svetu. Pri iskanju lokacij so sodelovali različni strokovnjaki, podvodni ribiči in potapljači, pri zbiranju informacij in obdelavi lokacij pa strokovnjaki, hranilci znanja iz lokalnih muzejev, različnih znanstvenih in javnih ustanov. Za vsako lokacijo za snorklanje so posebej oblikovane informativne table, ki podrobno predstavljajo vsebino posamezne lokacije. Atraktivne deske so postavljene na nosilce, ki spominjajo na dihalko. Izdelan je tudi specializiran portal, ki vsebuje podrobne informacije o snorklanju, pravilih vedenja in varnostnih ukrepih ter podrobne opise vseh lokacij, ki jih spremljajo fascinantne podvodne fotografije. Za te je zaslužen profesionalni fotograf Anton Unković.

Morje je čudovita dobrina, ki bi jo morali bolje spoznati in varovati, saj zdravo morje dela zdrave tudi nas. Ta čudovita mesta za potapljanje so vedno obstajala in čas je, da svojo pozornost usmerimo v ozaveščanje o njihovi krhki lepoti, da bi vztrajali pri njihovem ohranjanju in jih cenili. Ko se enkrat potopite v opazovanje morskega sveta, so to lahko ure zabave in oddiha od vsakdanjika ter pravi počitek za dušo.

Tisti, ki se bojijo morja, ker ne vedo, kaj je tam, bodo lahko na zemljevidu videli, kako je videti dno, kdo tam živi, ​​podvodne fotografije z lokacije pa bodo razkrile nekaj malega čarovnije, ki se skriva v svetu tega podmorja. In na koncu ne pozabimo, da je morje edina cesta, ki že od nekdaj povezuje ves svet. Z ohranjanjem tega dragocenega vira lahko zagotovimo, da bodo naše prihodnje generacije lahko uživale v tem, kar imamo danes.

Istra Snorkeling – popis lokacij Severna Istra Novigrad (Diga, pripravlja se še ena lokacija) Umag (Rt Muntarol – Stella Maris) Južna Istra Pulj (Prirodno, Havajsko) Medulin (Velika Kolombarica, Mala Kolombarica, Fraškerić, Ceja jug) Fažana (Rt Mede) Marčana (Školjić, Krnički porat) Ližnjan (Punta Uljeva) Vodnjan (Martulina) Območje Labina Labin (Girandella) Kršan (Rt Mašnjak) Raša (Ravni) Območje Rovinja Rovinj (Balzamake) Bale (Porto Bus) Vrsar (Plić Mramori) Območje Poreča Poreč (Pical) Tar – Vabriga (Rt Zub) Funtana (Bijela uvala)