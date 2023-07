Prejšnji teden so v Savudriji, v neposredni bližini slovenske meje, ob pesmih Nine Badrić in Željka Joksimovića ter kulinariki slovenskega mojstra Tomija Kavčiča svečano odprli Petram Resort & Residences, ki velja za enega največjih turističnih kompleksov na Hrvaškem in hkrati pomeni največjo investicijo v hrvaški turizem – omembe vrednih 110 milijonov evrov.

Skrito ljubezensko gnezdo

Za tako obsežen projekt sta se združili srbski podjetji MK Group v lastništvu Miodraga Kostića in družba Aleksandar Vojislava Gajića, ki se v osnovi ukvarja z gradbeništvom in prodajo nepremičnin. Na zemljišču v naselju Alberi, ki leži v neposredni bližini golf igrišča in hotela Adriatic, ki je prav tako v lasti Miodraga Kostića, je v sklopu hotelske verige Kempinski zrasel gigantski turistični objekt. Poimenovali so ga Petram in je nekakšen poklon arhitektu Pietru Nobilu, po načrtih katerega so leta 1818 zgradili prvi in največji še delujoč svetilnik na Jadranskem morju. To je bil hkrati prvi svetilnik na svetu z delovanjem na plin, ki so ga pridobivali z destilacijo premoga iz istrskega rudnika v Labinu.

Svetloba z 29-metrskega stolpa se je menda videla do Trsta, imenujejo pa ga tudi Svetilnik ljubezni, po anekdoti o ljubezenski zgodbi politika in avstrijskega kneza Klemensa Wenzla von Metternicha ter lepe Istranke, v katero se je zaljubil na enem izmed dunajskih plesov. Izgradnja svetilnika naj bi bila le izgovor za to, da si ustvarita skrito ljubezensko gnezdo. Tako kot se je v tistih časih s svetilnika videlo zelo daleč, tudi danes z območja Petrama vidimo Dolomite, Piranski zaliv s Piranom in Portorožem ter seveda Tržaški zaliv. Le da z več različnih objektov, saj je na zemljišču, ki meri 85.000 kvadratnih metrov, po načrtih hrvaških arhitektk Maje Bručić in Eve Cotman zgrajen hotelsko-apartmajski kompleks, sestavljen iz 179 enot, od tega 55 luksuznih vil, ter treh zgradb, v katerih je 18 nadstandardnih stanovanj, vse bivalne enote pa so okitene s štirimi ali petimi zvezdicami, ki kakopak predstavljajo statusni simbol posameznih prenočitvenih objektov. Posamezne vile so velike in merijo od 250 do 500 kvadratnih metrov ter imajo pet zvezdic, kar pomeni, da imajo na strehi še svoj privatni bazen in veliko garažo. V sklopu celotnega kompleksa so na voljo tudi velnes, fitnes, dve teniški igrišči in privatna plaža, vse vile in stanovanja pa imajo razkošno opremo.

Drugi najdaljši bazen na svetu

Kot so se ob otvoritvi pohvalili investitorji, je prodanih že več kot 65 odstotkov vil in apartmajev, največ kupcev pa seveda prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Nemčije, Italije in Slovaške. Gre za publiko, ki je za kvadratni meter bivališča na hrvaški obali plačala ceno od 5500 evrov naprej. Naj navedemo še podatek, da upravljalec lastnikom stanovanj in apartmajev ponuja možnost, da jih v času, ko jih ne potrebujejo, oddajajo drugim turistom. In verjetno se bo velik del lastnikov dejansko odločil tudi za to možnost.

Med največje posebnosti Petrama spada neskončno dolg bazen, najdaljši v Evropi, oziroma »infinity poll«, kot mu je v angleškem jeziku moderno reči. V dolžino meri 105 metrov in je za bazenom v Singapurju, ki ga najdemo na strehi hotela Marina Bay ter je dolg 150 metrov, drugi najdaljši na svetu. Del bazena je pokrit, saj naj bi deloval skozi vse leto, sprejemal pa naj bi tudi zunanje goste, tiste, ki v Petramu niso kupili nepremičnine. Mimogrede, kot so izračunali, bi najboljši plavalec vseh časov Michael Phelps za plavanje od enega do drugega konca potreboval približno 50 sekund, povprečen plavalec pa okrog dve minuti. Za varovanje bazena pred večkrat nadležnimi galebi in drugo aviacijo, ki se rada namaka in za seboj v tovrstnih elitnih športnih objektih pušča lastne odpadke, so v službo, poleg več kot sto delavcev, ki bodo dobili zaposlitev v Petramu, vzeli še tri sokole, ki bodo odganjali leteče nadloge. Trenutno je sicer na bazenu mogoče slišati le posnete zvoke teh kraljev neba, vendar naj bi kmalu začeli leteti na delo tudi živi krilati osebki, ki jih šola sokolar iz Istre.

Nina Badrić, Željko Joksimović, Tomi Kavčič in ognjemet

V tako luksuznem bivalnem ekosistemu, kot je Petram, je bila na visoki ravni tudi svečana otvoritev, na kateri ni manjkalo vsakovrstne zabave in pomembnih gostov iz bivše srbsko-hrvaško-slovenske države. Pa ne govorimo zgolj o istrskih politikih in županu Umaga Viliju Bassaneseju, hrvaškem državnem tajniku za turizem Tončiju Glavini in Mihajlu Jankoviću, direktorju skupine MK, ki so novemu projektu na pot prebrali nekaj optimističnih stavkov. Med mnogimi obrazi hrvaškega turizma in srbskih poslov (med gosti sta bila seveda tako Vojislav Gajić kot Aleksandar Kostić, sin Miodraga Kostića, prvega človeka skupine MK) smo opazili tudi prvega slovenskega gospoda, Aleša Musarja, moža predsednice Nataše Pirc Musar. V Savudrijo je prišel Blaž Drobnjak iz uprave NLB. Opazili smo ljubljanskega župana Zorana Jankovića in vsaj enega od njegovih sinov s spremljevalko. Med mnogimi slovenskimi uredniki in novinarji so bili na prireditvi tudi vsi pomembni srbski in hrvaški turistični novinarji, pa tudi za mnoge najboljši hrvaški igralec, ki – zanimivo – celo bolj briljira v srbskih kot hrvaških nadaljevankah, Goran Bogdan.

Organizatorji, ki želijo imeti v letovišču čim boljšo ponudbo hrane, so seveda poskrbeli tudi za to. Za jedačo kakšnih 550 ljudi se je trudil za mnoge najboljši slovenski kuhar Tomi Kavčič z Zemona. Klub zahtevnemu terenu in množici gostov je s svojimi recepti in kar 87 člani odprave iz Slovenije, Italije in Hrvaške poskrbel za nekaj velikih kulinaričnih presežkov, pa naj je šlo za morske dobrote – ostrige in škampe – ali za zelenjavo ter testenine, ki so jih podložili z velikimi steklenicami šampanjca, malvazijo montrerosso, širazom iz Erdevikovih vinogradov na Fruški gori in koktajli.

In s čim so podložili avtorske jedi in težke alkohole? Enostavno, z glasnima plesnima nastopoma super zvezdnikov Nine Badrić in Željka Joksimovića s spremljevalnima skupinama. Vsak po eno uro sta dvigovala temperaturo in po Joksimovićevem nastopu je nebo nad Savudrijo razsvetlil še vztrajen ognjemet. Vse skupaj je trajalo do jutranjih ur, v ponedeljek pa so razkošno turistično naselje v Savudriji že zasedli prvi gostje, čeprav naselje že zdaj ni prazno, saj v njem uživajo tisti, ki so že postali lastniki nove nepremičnine z razgledom.