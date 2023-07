Pred tem ste bili član idrijskih Kuzel in Otrok socializma, dveh punk zasedb. Zakaj potem Videosex?

V bistvu je bend nastal leta 1982 kot tudi prvi posnetki, vendar se je, kot je bil takrat običaj, na izid moralo počakati. Nekaj časa sem bil vzporedno tako pri Otrocih socializma, na začetku pri Borghesii oziroma v Videosexu in nemalo koncertov smo imeli Otroci socializma in Videosex skupaj, a na koncu je bilo zasedb preveč in odločiti sem se moral za en bend. To je bil Videosex.

Za punk srenjo je bil izraz pop psovka, potem pa ste ansambli kot Videosex postali synthpop. Kakšne so bile okoliščine ali duh časa, če obudiva spomin?

Od malih nog sem imel rad Jean-Michella Jarra in Kraftwerk, nasploh se je potem zgodil britanski val synthpopa, kjer je bilo veliko zanimivih zadev, na primer zgodnji Human League, vpliven je bil pojav Depeche Mode …

Ki so bili zelo popularni.

Popularni in zanimivi, saj so počeli nekaj na svoj način. Bili so angleški delavski bend, ki je kot še nekatere podobne zasedbe izhajal iz punka.

S koliko inštrumenti ste posneli prvo ploščo?

Z ritem mašino in dvema sintesajzerjema.

Zanimiv podatek pri prvi plošči je, da je kot producent naveden Dominik Trobentar, pokojni pevec Hazarda. Od kod on?

Trobentarja nam je dodelila založba. Takrat je bil običaj, da če je v studiu snemal mlad bend, je založba dodelila nekoga starejšega oziroma zaupanja vrednega.

Kot upravnika mladinskega počitniškega doma, ki gleda, ali imajo vsi copate.

Tako nekako. Trobentar je bil sprva entuziastičen in čeprav je bil povsem v redu človek, smo ga mi takrat seveda ignorirali, saj je sodil v drugo srenjo, na koncu pa niti ni več veliko hodil v studio.

Kako je v bend prišla Anja Rupel?

Pripeljal jo je Matjaž Kosi, ki je neko obdobje igral klaviature pri Martinu Krpanu, kjer je pela spremljevalne vokale. Pri Kosiju v hišnem studiu smo tudi spravili skupaj prvo ploščo, ki pa smo jo potem posneli v studiu Top Ten pri Daretu Novaku, za kar smo potrebovali nekaj več časa, saj smo se sproti učili. Dobri sintesajzerji so bili tedaj redkost in dragi kot hiša, med drugim zaradi carine, saj si zanjo dal še enkrat toliko kot za inštrument. Je bila pa četrta plošča v kompletu narejena v domačem studiu.

Kje ste imeli prvi koncert?

V disku Študent v Rožni dolini, v drugo pa smo bili predskupina zagrebški Boi na razstavišču. Že s prvo malo ploščo smo vzbudili pozornost, smo se pa širili prek tedanjih alternativnih kanalov, saj smo pripadali tisti sceni. Podobnega porekla je bila tudi zasedba Denis & Denis, ki je izhajala z reške punk scene in je bila, kar se tiče synthpopa pri nas, pionirska oziroma nekaj pred nami.

Kako popularni ste bili v Jugoslaviji oziroma kakšne so bile manifestacije slave?

V Ljubljani se to ni čutilo, ker je bila glede tega vedno bolj kulturna oziroma ljudje tukaj ne silijo v izvajalce, medtem ko je v Jugoslaviji to izgledalo tako, da je šef kluba, ko smo po koncertu na primer šli ven, brez milosti izpraznil mizo samo za nas.

Videosex krasijo izjemna melodika in harmonije. Od kod vam smisel za harmonije a la Chordettes iz Mr. Sandman, ki so bile za naše kraje in tisti čas nenavadne?

Gre za spoj različnih vplivov in morda gre za to, da sem najstništvo oziroma celo osnovno šolo preživel na Hrvaškem, še največ v Pulju, kjer sem poslušal tamkajšnje radie oziroma sledil drugim vsebinam.

Se vam to še vedno pozna na naglasu?

O, zagotovo. Tega se ne bom znebil, ne glede na to, da sem s staršema doma govoril slovensko, obenem pa sta oba iz Idrije, kjer spet govorijo po svoje.

V teh dneh je izšel ponatis albuma Lacrimae Christi. Zakaj prav ta?

Sam s tem sicer nimam nič, a tudi prvi album je že bil ponatisnjen, obenem pa se sem ter tja dogajajo priredbe naših skladb.

Kakšne se vam zdijo?

Vsaka je zanimiva, saj vsak vidi zadeve malenkost po svoje.

Med drugim ste vpleteni v priredbo Across The Universe, ki je po mnenju mnogih celo boljša od originala The Beatles, kar je velik kompliment. Je bil morda kak odziv iz kroga The Beatles?

Ne da bi vedel. Ideja je bila, da naredimo minimalistično priredbo z minimalno podlage in to nam je uspelo. To je bil prvi komad z območja Jugoslavije, ki se je resno vrtel na MTV.

Eni sicer menijo, da je bila to Afrika Dina Dvornika.

Se ne bi strinjal. Mislim, da je bila kar naša Across The Universe. Spomnim se, da so jo v času božiča vrteli po večkrat na dan.

So vas popadle ambicije po preboju na zahod?

Potem ko je Across The Universe postala uspešna, smo se ubadali tudi s to idejo, vendar smo ambicije kmalu opustili. Have to go, ki je izšla na plošči Arhiv, je imela te vrste ambicijo, prav tako obstaja priredba Sympathy for the Devil oziroma Who killed Kennedy v okviru Laibachov, ki jo je zapela Anja, produciral pa Daniel Miller iz Mute Records.

Ponuja se vtis, da z Laibachi, s katerimi redno sodelujete, še grizete in iščete velik svetovni hit.

Ne več kot morda nekoč, a dela se še vedno.

Zakaj ste Videosex razpadli?

Zakaj smo razpadli … Nasitili smo se drug drugega, v času obstajanja zasedbe sva bila z Anjo tudi par, nakar sva se razšla, kar je prav tako prispevalo k razpadu.

So bili ali potekajo kakršni koli dogovori, da bi se Videosex pojavili na odru?

Nič takšnega ni v teku.

Pa bi vi nastopili?

Bi, če bi bila prava iniciativa in če bi bili vsi za to.