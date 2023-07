Bakla učenosti

Za cerkvijo je bila senca, v senci so sedeli izbrani možje in modrovali. »Bojim se, da delamo greh; notri je božje opravilo, mi pa sedimo zunaj.« Je odgovoril župan: »Ne sedimo zunaj brez vzroka – cerkev je pretesna. Dajmo, povečajmo cerkev.« Slekli so suknje in je vsak svojo razgrnil ob zidu cerkve, kjer je bil sedel – preko suknje bo treba, da bo zid potisnjen. Potem so stopili v cerkev in se korajžno lotili dela. S pleči so se uprli ob steno, župan je ukazoval. »Le dajmo, hi hot!« pa so vsakikrat na zadnji zlog bistro pritisnili … Pa se je bil prej o mraku priplazil tat, pobral je vse suknje in z njimi pobrisal čez hrib. In so se Butalci neusmiljeno razveselili: »Po sreči je šlo, že se je premaknil zid in pokril naše suknje! Hvala bogu: sedaj smo v cerkvi tudi mi, kar nas sedi zunaj!«