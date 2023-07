Nepreslišano: Tomaž Ambrožič, direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus

Kako velik potencial se za šport skriva v športnih stavah, kaže podatek iz naše soseščine. Lansko leto je britanska družba Entain za 920 milijonov evrov kupila 75-odstotni delež v hrvaški družbi SuperSport, ki je lani imela 54-odstotni tržni delež na področju športnih stav na Hrvaškem. Istočasno sta SuperSport in Hrvaški Telekom podpisala pogodbo s Hrvaško nogometno zvezo in odkupila marketinške in medijske pravice za tekmovanje v Hrvaški nogometni ligi za obdobje 2022–2026 v vrednosti 44 milijonov evrov. Ob približno enkrat večjemu številu prebivalcev na Hrvaškem je bil 75-odstotni delež družbe, ki je obvladovala dobrih 50-odstotkov trga športnih stav, vreden 920 milijonov evrov, pri nas pa je 100-odstotni delež družbe, ki ima monopol, vreden dobrih 60, morda 70 milijonov evrov? Razlog ni v upravljanju družbe Športna loterija, pač pa v zakonodaji, ki to dejavnost ovira in jo dela neatraktivno. S kakšnim namenom le?