V letih 1980–1995 sem preko svoje firme sodeloval pri gradnji tunelov v Švici. Že tedaj sem opazil, da oni ne gradijo več novih avtocest (AC), temveč le povezovalne lokalne ceste med dolinami ter opuščajo gorske ceste, ki služijo le turizmu. Vlaki služijo za prevoze tovornjakov ter domačinov, saj gredo v vsako vas. Pri nas bi lahko povezali Zasavje z AC 1 preko Prebolda, zgradili dve sodobni dvostezni cesti iz koroške do AC 1, namesto da uničujemo Goro Oljko ter turizem v spodnjesavinjski dolini z AC. Prav tako bi lahko preko predorov povezali Logarsko dolino z AC 1, ter cerkniško območje približali AC omrežju z lokalnimi cestami. Enako velja za povezavo Novega mesta z Metliko s predorom in še kaj bi se našlo. Tako bi se promet razredčil, vozniki pa bi imeli več izbire. Sam rabim za pot iz Celja do Kopra le okoli 20 minut več, če uporabim lokalne ceste z izjemo obvoznice okoli Ljubljane.

Rudarji smo dosegli, da je novi rudarski zakon iz leta 1999 vključeval tudi podzemne gradnje, tunelogradnjo, kar je omogočilo ob hkratnem zapiranju rudnikov zaposlovanje rudarjev in strokovnjakov pri gradnji cestne infrastrukture; pri tem je bilo sodelovanje z gradbeniki zelo uspešno, vsak je delal svoj posel, slovenske gradbene in rudarsko-gradbene firme pa predore. Vse do leta 2010, ko se je nekomu v politiki, žal ob asistenci določenih ljudi iz rudarske stroke, zdelo to odveč, tako smo sedaj vse prepustili Turkom, kmalu pa bomo tudi Kitajcem in še komu, ki nam bodo zaradi svoje konkurenčnosti počasi prevzeli vsa dela, tako kot je sedaj na Hrvaškem. S tem pa bomo dokončno uničili tudi rudarsko in geotehnološko stroko.

Matjaž Cerovac, univ. dipl. inž. rud., Šmartno ob Paki