Še o izjavah škofa Sajeta o evtanaziji

Ob predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (evtanaziji) naj bi se ponovno vključila RKC. Pri maši za domovino (21. 6. 2023) je v pridigi predsednik škofovske konference, novomeški škof dr. Andrej Saje podal stališče RKC do tega vprašanja. Njegova izjava je naletela v časniku Dnevnik (predvsem v pismih bralcev) na ostre odzive. Najbolj oster je bil g. Uroš Blatnik (28. junija 2023, stran 11), ki je med drugim zapisal, da je od monoteističnih verstev bilo prav katolištvo najbolj agresivno. Mnenja je, da se Cerkev precej neupravičeno vpleta v civilno urejanje razmerij med ljudmi, vpleta se dostikrat v tista vprašanja, ki so stvar države, ne pa Cerkve. Ne vem, ali je g. Blatnik in drugi kritiki Sajetove pridige gledal Dnevnik RTV 28. junija, ko je televizija predvajala molitev vernikov v ljubljanski džamiji na začetku največjega muslimanskega praznika »kurban bajrama« Prikazali so tudi del pridige muftije Nevzeta Porića, ki je v pridigi tudi nasprotoval zakonu o prekinitvi življenja s trditvijo, da je »evtanazija v islamu prepovedana, ker je to greh«. Bo tudi on doživel kritiko?