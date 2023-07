Poleg gornjega dejstva, zakaj bogatuni stojijo ob strani (preprosto niso sposobni empatičnega razmisleka), pa se sprašujem, zakaj moramo ravno Slovenci zbirati denar za tovrstne zdravstvene probleme. Najprej je čudna koincidenca: Slovencev nas je okrog dva milijona – pa ravno po dva milijona evrov moramo zbrati. Še bolj me pa čudi, da naj bi mi zbrali denar za te zahtevne medicinske raziskave, ki bodo nazadnje v pomoč tudi drugim otrokom po svetu s podobnim medicinskim sindromom. Ali pa je to le propaganda: ne bo tudi za druge, ampak samo za te tri. V tem primeru je logično, da moramo samo Slovenci zbirati denar in smo vsi, ki prispevamo, preprosto prevarani, da pomagamo tudi drugim otrokom po svetu. Če pa je tudi za druge, zakaj torej samo Slovenci zbiramo denar? Kaj torej druge, praviloma bogatejše države od nas? Kot reference se citira, kako mnoge svetovne avtoritete in organizacije ta zbiranja podpirajo. Lari-fari: tudi jaz lahko pošljem sto mailov podpore, ker me to nič ne stane. Zato naj te avtoritete, ti znani ljudje, pa znane človekoljubne organizacije (recimo pri OZN), odprejo denarnice in prispevajo – kakor jaz prispevam s tem, da pošljem tak in tak SMS.

In še eno vprašanje: zakaj to zbira enkrat eno društvo, drugič drugo, tretjič pa spet nekdo drug? Je to tako nemogoče poenotiti? Zakaj tega ne zbira recimo neki formalni organ pri predsednici republike. Vendar tak, ki ne bo »pridelal« masla na svoji glavi. Ki ga bodo ljudje spoštovali. Ker bo resnično priskočil na pomoč ljudem, pa v kakršni koli stiski so že. Ali imajo neobičajno obolenje, ali živijo na robu revščine, ali jim je v imenu kapitalizma in dobička prizadejana krivica, ali se jim pomaga v naravnih ujmah … In ta sklad se itak polni iz naših davkov. Če pa ga ni (in očitno ga ni, ker oblastniki »požrejo« vse sproti), je to ena velika črna pika za državo, ki se v ustavi hvali s tem, da je socialna. In je to ustavno določilo preprosta laž, pesek v oči državljanom (pa to žal ni edina ustavna obljuba, ki je v resnici laž).

Ljudje so načelno pripravljeni raje prispevati za točno določen namen in če je le mogoče, neposredno prizadetemu. Ne pa kar tako, recimo v neki fond za te stvari (ker se je že neštetokrat izkazalo, da so se znašli v vodstvih teh skladov ljudje, ki so zlorabili ta sredstva). V imenu kapitalizma (kapitala in dobička) se z ljudmi, predvsem pa z otroki, dela tako, kakor da bi bili predmeti – tega pa ljudje ne bodo dopustili. Zaradi tega so in bodo solidarnostne akcije uspešne. Ljudje so živa bitja in država ni namenjena samo skupini, ki se prerine na oblast (in zato natrosi volivcem pesek v oči). Modri vladajoči bi to morali spoznati in voditi državo tako, da jim razne solidarnostne akcije ne bodo v potuho, ker so sami nesposobni take stvari sistemsko rešiti. Na koncu ostaja le pripomba: a za orožje se najde denar, za pomoč ljudem pa ne? Ker ne gre samo za te tri otroke, za zdravje, gre recimo tudi za specializirane helikopterje za reševanje, za nabavo in organiziranje sredstev za pomoč kmetom v naravnih ujmah ...

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana