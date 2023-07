Pri sestopu s Triglava si je predvčerajšnjim tuji planinec zlomil nogo. Gorski reševalci so na pomoč odhiteli peš, saj si zaradi slabega vremena s helikopterjem niso mogli pomagati. Kljub vetru in megli so poškodovanega varno predali jeseniškim reševalcem. Gorski reševalci opozarjajo, da je kljub slabi vremenski napovedi predvsem na izhodiščih za Triglav veliko pohodnikov. Ponovno svetujejo, naj vsi obiskovalci Triglava in drugih gora pred odhodom v hribe nujno dobro preverijo vremensko napoved. Kajti če se v slabem vremenu zgodi nesreča, so razmere tako za reševalce kot za ponesrečence še bolj zahtevne in tvegane. In tudi reševanje traja dlje.

Gorski reševalci so trenutno polno zaposleni. Konec tedna so med drugim iskali francoskega pohodnika na območju Jalovca. Med zahtevnim nočnim iskanjem ga je posadka policijskega helikopterja, opremljenega z reflektorjem in kamero, našla na območju Goličice ob Jalovcu nad dolino Tamar. Pohodnik je moral tam prenočiti do jutra, ko so ga gorski reševalci ob pomoči posadke helikopterja Slovenske vojske nepoškodovanega rešili. Izkazalo se je, da je bil o poti slabo informiran in nepripravljen na sneg v visokogorju. Tam je še vedno potrebna zimska oprema, ki je Francoz ni imel.

V minulem mesecu so opravili več kot 30 helikopterskih reševanj, ki jih skupaj z dežurnimi ekipami za reševanje v gorah izvajata policija in vojska. Gorski reševalci so samo v zadnjih desetih dneh junija posredovali pri kar 33 nesrečah, torej so imeli več kot tri intervencije na dan. Največ na območjih GRS Bohinj, Jezersko, Bovec in Tolmin. V tem času so dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah aktivirali osemnajstkrat, v posamezni akciji je v povprečju sodelovalo osem gorskih reševalcev. Sočasno s helikoptersko pomočjo seveda poteka tudi klasično reševanje, saj se lahko zgodi, da se vremenske razmere v gorah hitro spremenijo in helikopter ne more do ponesrečenca. Ali pa pride hkrati do intervencije, kjer je helikopterska pomoč bolj nujna.

Vodniki v veliko pomoč

Med vzroki za nesreče prevladujejo padci in zdrsi. V zadnjem času so reševali kar nekaj turistov in tudi otroke. Zlasti pri tujcih policija ugotavlja, da so slabo pripravljeni na ture in tudi pretežno zelo slabo informirani. Ravno zaradi tega policija prosi tudi turistične delavce, ki tujcem oddajajo nastanitve, naj jih informirajo o zahtevnosti naših gora in predlagajo, da si pri turah pomagajo s licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki. Samo dobra oprema namreč ni dovolj. Ključni so znanje, izkušnje, odgovornost in sposobnost prepoznavanja nevarnosti ter sprejemanje pravih odločitev, opozarja policija.

Reševalci med drugim izpostavljajo nevarnost pri prečenju snežišč in uporabo primerne opreme, kot so dereze in cepin. »Če se na turo odpravite z otroki, dobro razmislite in izberite cilje, ki so jih otroci zmožni. Dobro preverite tudi vremensko napoved in se na turo odpravite zgodaj zjutraj,« svetujejo pri Gorski reševalni zvezi Slovenije. V primeru, da se zgodi nesreča ali zaidete v težave, pokličite številko 112. Kraja nesreče ne zapuščajte, ampak počakajte gorske reševalce, da pridejo po vas.