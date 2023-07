Etapa z izjemo zadnjih dveh kilometrov ni bila posebej razburljiva. Po zelo počasnem začetku brez napadov je prvi pobeg uspel šele po vmesnem cilju oz. slabih 100 km. Glavnina oba domačina v ospredju ni izpustila iz vidnega polja za več kot minuto in ju ujela 25 km pred ciljem, nato pa na dirkališču Paula Armagnaca obračunala za etapno zmago.

Na široko dirkališče je glavnino popeljal slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je skušal svojega sprinterskega kapetana Bauhausa pripeljati v dober položaj. Dva kilometra pred koncem je prišlo do prvega padca, skupil pa jo je eden izmed favoritov za etapno zmago, Nizozemec Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step).

Na 800 m dolgi povsem ravni ciljni ravnini je prišlo še do dveh padcev ob ogradi, čeprav bi moral biti sprint bolj varen kot v ponedeljek v Bayonnu z dvema blagima ovinkoma v samem zaključku.

Philipsen ponovno prvi

Izid pa je bil na vrhu enak kot dan prej, slavil je namreč Philipsen, ki je za 31. zmago v karieri in četrto na Touru tokrat tesno ugnal Ewana (Lotto Dstny) in Bauhausa. Najboljši Slovenec je bil Mezgec (Jayco-AlUla), ki je ostal sam, potem ko je odpadel njegov kapetan Nizozemec Dylan Groenewegen (14. mesto), in etapo zaključil na osmem mestu.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb med favoriti za skupno zmago. Še naprej v rumeni majici vodilnega ostaja Britanec Adam Yates, ki ima pred moštvenim kolegom Pogačarjem (oba UAE Team Emirates) šest sekund naskoka.

Prav takšen zaostanek si je po štirih etapah nabral Adamov brat dvojček Simon Yates (Jayco-AlUla). Lanski zmagovalec, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) na šestem mestu zaostaja 17 sekund. Mohorič in Mezgec sta v skupnem seštevku daleč zadaj, saj sta v uvodnih etapah opravljala vlogo pomočnikov.

V sredo bo na sporedu prva pirenejska etapa na letošnjem Touru. Trasa med Paujem in Larunsom bo dolga 162,7 km, predvsem na Laruns pa ima slovensko kolesarstvo lepe spomine. Tam sta namreč v letih 2018 in 2020 na francoski pentlji etapno zmago slavila Primož Roglič in Pogačar.

Kolesarji bodo morali premagati tri kategorizirane vzpone, prvi in zadnji pa sta zelo zahtevna. Vrh prelaza Soudet (15,2 km/7,2 %) prihaja 75,2 km pred ciljem, vrh prelaza Marie Blanque (7,7 km/8,6 %) pa z bonifikacijskimi sekundami vsega 18,5 km pred ciljem.