Asfaltiranje je predvideno od 11. do 15. julija, s tem se bodo dela na tem odseku tudi končala. Že dva dni zatem, torej 17. julija, se začnejo dela na naslednji, šesti etapi od krožišča pri Lidlu do nakupovalnega središča. Zaključek del na tem odseku je predviden v septembru, s tem pa se bo tudi končala druga faza obnove, ki je obsegala 1,2 kilometra dolg odsek od pokopališča do nakupovalnega središča. Zadnja, tretja faza, v kateri bodo obnovili odsek od hidroelektrarne Krško do starega mostu, naj bi se predvidoma začela prihodnje leto. Celotna druga faza obnove osrednje krške prometnice je vredna 3,8 milijona evrov, pri čemer Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zagotavlja okoli 2,3 milijona evrov, ostalo pa krška občina. Prva faza obnove na odseku od starega mostu do pokopališča je bila končana lani.