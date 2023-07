Čeprav se je ankaranska občina od koprske odcepila že leta 2011, občini do sedaj še nista v celoti razdelili javnih služb. V Kopru so se očitno takšnemu statusu quo odločili narediti konec, saj so tamkajšnji mestni svetniki na junijski seji sklenili, da ima Mestna občina Koper (MOK) 94,05 odstotka ustanoviteljskih pravic in dolžnosti v Javnem podjetju Marjetica Koper, Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper, Ljudski univerzi Koper, Gasilski brigadi Koper, Zdravstvenem domu Koper, Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, Gledališču Koper, Pokrajinskem muzeju Koper, Vrtcu Delfino Blu, Osnovni šoli Pietro Paolo Vergerio il Vecchio in Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper. V javnem podjetju Rižanski vodovod, Glasbeni šoli Koper in Obalnih lekarnah, kjer so soustanoviteljice vse štiri istrske občine, pa je delež MOK sorazmerno manjši, in sicer 58-odstoten.

Neusklajene poteze koprske občine?

V Ankaranu so potezo koprskih svetnikov označili za enostransko in sporočili, da je bila storjena brez uskladitve z občino Ankaran. »Poleg tega je v sprejetem odloku s premoženjskopravnega vidika žal zapisanih nekaj netočnosti, napačna je tudi uporaba presečnega datuma za delitev premoženja,« pravijo v kabinetu ankaranskega župana Gregorja Strmčnika. Občina Ankaran namreč vztraja pri datumu ustanovitve nove občine v letu 2011, medtem ko koprski odlok govori o letu 2015, ko je občina Ankaran začela delovati.

Občina Ankaran bo sprejeti odlok izpodbijala in začela postopke za sprejem lastnega odloka, ki bo odražal stališča Občine Ankaran. Sporočili so tudi, da so ankaranski občinski svetniki župana soglasno pooblastili, da sproži upravni spor in uporabi vsa preostala razpoložljiva pravna sredstva za obrambo interesov občine Ankaran na področju, ki ga ureja po njihovem mnenju sporen odlok. Svoje občane so ob tem obvestili, »da bodo vse aktivnosti podrejenih uporabnikov, uradov in zavodov potekale nemoteno«.

Bo odločilo sodišče?

Kot pravijo v Ankaranu, sta se v preteklosti koprska in ankaranska občina glede delitvene bilance skušali sporazumno dogovoriti in poiskati rešitev, sprejemljivo za obe strani. »Nazadnje je bil predlog sporazuma s strani Občine Ankaran MOK-u poslan februarja 2022, nanj pa MOK ni odgovorila, temveč je naposled svojo odločitev sprejela enostransko, brez soglasja in v nasprotju s stališči Občine Ankaran,« so dejali v kabinetu župana, kjer potezo Kopra razumejo tudi kot zlorabo zaupanja med občinama, ki sta od ustanovitve Občine Ankaran sicer izkazovali interes za sporazumno reševanje odprtih vprašanj.

Na koprski občinski upravi so na naše vprašanje, kako komentirajo napovedi Ankarana, odgovorili, da so prepričani, da je bila odločitev o razdelitvi skupnega premoženja na podlagi zakona o lokalni samoupravi pravilna, a da tudi ne nasprotujejo predlogu Občine Ankaran, da to povsem novo pravno vprašanje v Republiki Sloveniji dokončno reši sodba sodišča.