Trenutni predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) Jakob Počivavšek, sicer vodja Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, je v izjavi za javnost po današnji seji povedal, da je bila razprava precej obsežna in da so se strinjali, da je socialni dialog izjemno pomemben. »Nekaj besed, ne glede vsebine, temveč glede postopkov, smo namenili tudi posameznim zakonskim rešitvam,« je povedal.

Po njegovih besedah so se dogovorili, da bodo v petek, ko ima ESS na dnevnem redu obravnavo izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, pregledali reformne načrte in časovnico. Opredelili bodo tiste, ki terjajo večji angažma socialnih partnerjev in vlade, in pri katerih se bodo lahko o predlogih možnih dopolnil dogovarjali tudi po tem, ko bodo predlogi zakonov že vloženi v obravnavo v DZ. »Želimo, da so odločitve legitimne in da so reforme ustrezno implementirane,« je dejal Počivavšek.

Delodajalci so po besedah predsednika Združenja delodajalcev Slovenije Marjana Trobiša danes pričakovali nekoliko večjo samokritičnost premierja Roberta Goloba do svojih ministrov. Čeprav je Trobiš izrazil dvom v to, da do kršitev socialnega dialoga ne bo več prihajalo, in da so imeli doslej občutek, da gre za socialni monolog dveh strani, je dejal, da bodo pri njem vztrajali in si prizadevali, da se prelije v »konstruktiven dialog«.

»Trenutni zakonodajni predlogi so pisani na kožo sindikatom ter državi,« je bil kritičen Trobiš. Dejal je, da so po današnjem sestanku sicer pomirjeni, da pa niso v celoti prepričani, da bodo lahko socialni dialog peljali na način, kot bi ga morali.

Premier Golob pa je ocenil, da je socialni dialog »nekaj živega« in da so časovni okvirji včasih dane, objektivne okoliščine, ki se jih ne da spreminjati. »Zavezali smo se, da bomo primere dobre prakse uveljavili na vseh področjih,« je dejal in dodal, da je bil sestanek konstruktiven in koristen. »Verjamem, da bo delovanje v prihodnjih 12 mesecih učinkovito in da bodo rešitve boljše za ljudi,« je poudaril.

O vodenju socialnega dialoga in kršitvah pravil o delovanju ESS so se želeli socialni partnerji pogovoriti na seji 23. junija. Vendar se je Golob zaradi vnaprej predvidene odsotnosti opravičil, nakar so tudi delodajalci sporočili, da se seje ne bodo udeležili.