Ruske oblasti: Ne vidimo razlogov za podaljšanje sporazuma o izvozu žita

Ruske oblasti so danes sporočile, da ne vidijo razlogov za podaljšanje sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, ki se sicer izteče 17. julija. Ob tem je bila Moskva kritična do ovir pri izvozu lastnega žita in gnojil ter ponovno opozorila, da večina izvoženega ukrajinskega žita pristane v državah z visokim dohodkom.