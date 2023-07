Za zaščito je sicer lani v 27 članicah EU ter v Švici, na Norveškem, na Islandiji in v Liechtensteinu zaprosilo skupno pet milijonov ljudi. Poleg več kot štirih milijonov Ukrajincev, ki so zaradi vojne zaprosili za začasno zaščito, je za azil zaprosilo tudi omenjenih skoraj milijon priseljencev.

V samo petih članicah unije pa so lani prejeli 70 odstotkov vseh omenjenih prošenj za azil, in sicer največ v Nemčiji (244.000), ki ji sledijo Francija (156.000), Španija (118.000), Avstrija (109.000) in Italija (84.000). Kot je navedeno v poročilu, je število prošenj v omenjenih državah lani naraslo za približno polovico v primerjavi z letom 2021.

Slovenija je prejela 6785 prošenj, kar je bilo 28 odstotkov več kot leta 2021, piše v poročilu, objavljenem na spletni strani agencije. Med njimi jih je za azil prvič zaprosilo 6645. Konec leta je bilo nerešenih še 1020 prošenj, potem ko je bilo med drugim umaknjenih 3985 prošenj, na prvi in drugi stopnji pa zavrnjenih skupno 180.

Največ prošenj za azil so vložili državljani Sirije (138.000), Afganistana (132.000), Turčije (58.000), Venezuele (51.000) in Kolumbije (43.000). V 71 odstotkih primerov so bili prosilci moški. Medtem so rekordne ravni v letih 2015 in 2016 zabeležili predvsem zaradi prošenj za mednarodno zaščito, ki so jih vložili državljani Sirije, Afganistana in Iraka.

Lani je bilo v državah EU in preostalih štirih državah, ki jih obravnava poročilo, na vseh stopnjah umaknjenih približno 140.000 prošenj, kar je dvakrat več kot leta 2021 in največ po letu 2016. Na prvi stopnji pa so največ ugodno rešenih prošenj dobili Sirci, Ukrajinci in Eritrejci.

Konec lanskega leta je sicer na odločitev čakalo skoraj 899.000 prošenj za azil, kar je za skoraj petino več kot leto prej. To je bilo od aprila 2020, ko je bila med pandemijo covida-19 obravnava prošenj začasno ustavljena ali strogo omejena, največje število takšnih primerov.

Zabeleženo je bilo tudi rekordno število mladoletnikov brez spremstva, ki so vložili prošnje v Avstriji, Bolgariji, na Cipru, v Franciji in na Nizozemskem. Skupno jih je bilo 42.000, od katerih sta dve tretjini prišli iz Afganistana in Sirije. Več kot 93 odstotkov jih je bilo starih med 14 in 17 let, večinoma pa so bili dečki.

V Romuniji in Sloveniji je medtem glede na leto 2021 znatno upadlo število prošenj za azil mladoletnikov brez spremstva. V Sloveniji jih je bilo leta 2021 zabeleženih rekordnih 780, v letu 2022 pa 255.