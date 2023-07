Dodala je, da so prejeli poročilo o »avtomobilu, ki je napadel več civilistov« na severu mesta in da so kasneje »terorista nevtralizirali«. Pojasnili so, da je osumljenec zapeljal v pešce, ki so stali na nakupovalni ulici, nato pa izstopil iz avtomobila in jih zabodel z ostrim predmetom.

Med ranjenimi so trije huje poškodovani.

Napad se je zgodil drugi dan največje operacije izraelske vojske v zadnjih letih na zasedenem Zahodnem bregu, v kateri je bilo po palestinskih podatkih v Dženinu doslej ubitih deset Palestincev, ranjenih pa sto.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, je današnji napad v Tel Avivu označilo za »prvi odgovor« na izraelsko operacijo na Zahodnem bregu. To je znak, da bodo »okupatorji plačali ceno za zločine v Dženinu«, je sporočil tiskovni predstavnik Hamasa, ne da bi prevzel odgovornost za napad, poroča nemška tiskovna agencija dpa.