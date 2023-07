Špinača! Borovnice! Grški jogurt! Med! Same odlične (in zdrave) sestavine, ki skupaj tvorijo ene najbolj mehkih, dišečih in okusnih palačink na svetu. Pravzaprav je takole – poleti so na prvem mestu najboljših palačink na svetu te špinačne palačinke, bučne palačinke pa so najboljše na svetu jeseni in pozimi, ko so na razpolago rumene buče.

Ker so te špinačne palačinke resnično božanske, pripravite dvojno ali celo trojno količino mase, jih specite cel kup palačink, poskusite ne pojesti vseh in ohlajene zamrznite. Čudovito se odtajajo in so naslednjič na razpolago v petih minutah.

Zaradi ravno pravega razmerja sestavin so palačinke čudovite kar same, lahko pa jih še dodatno nadgradite s svežimi borovnicami – da, borovnice in špinača se čudovito ujemata – in nekaj kapljicami medu. Lahko jih pojeste še z malo grškega jogurta, lahko tudi s skuto, pa morda s čokoladnim namazom. Lahko pa te palačinke pojeste tudi “na slano”, kar pomeni, da jim dodate slane sestavine – jajce, sir itd.

Pa še eno dejstvo pred nadaljujemo – brez skrbi, te palačinke nimajo posebnega okusa po špinači, zato jih lahko jeste tudi, če špinače ne marate preveč. Kajti okus imajo po božanskosti!

Najprej pa še nekaj odličnih receptov s svežo špinačo:

Kremast curry z lososom in špinačo (LINK:)

Piščanec v paradižnikovi omaki s špinačo (LINK:)

Poletni zavitki s humusom, popečenimi bučkami in feto (LINK:)

Mešana solata s tunino in inčunovim prelivom (LINK:)

Odlična poletna zelenjavno-sirova pita (LINK:)

Jajca v paradižnikovo-zelenjavni omaki (LINK:)

Še več receptov z uporabo špinače najdite pod oznako špinača (LINK:).

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 lačni osebi)

Sestavine za palačinkino maso:

250 g (grškega) jogurta

0,5 dcl mleka

1 žlica medu

1 velika pest sveže mlade špinače

1 jajce

130 g (polnozrnate pirine) moke

1,5 žlice pecilnega praška

Ostale sestavine:

(kokosovo) maslo za pečenje palačink

med ali agavin sirup

sveže borovnice

PRIPRAVA

V mešalnik dajte špinačo, jajce, jogurt, mleko, med in moko in zmiksajte, da dobite tekočino, ki izgleda kot gost smuti. Maso prelijte v skledo, dodajte pecilni prašek in nežno, a dobro premešajte.

Ponev za peko palačink ali kar navadno ponev dobro segrejte. Na segreto ponev dajte majhen košče kokosovega masla in počakajte, da se stopi. Na ponev prenesite približno polovico zajemalke mase in jo razporedite v krog. Ko se na palačinki začnejo delati mehurčki, jo obrnite in popecite še na drugi strani. Tako specite palačinke iz vse mase.

Pečene palačinke servirajte na krožnik, okrasite s svežimi borovnicami in pokapajte z medom ali agavinim sirupom. Postrezite in brundajte od užitka!