(Nedeljski dnevnik) Slovenci po svetu – Petra Poklukar: Zürich je precej živahnejši kot Stockholm

»Švica je za ljudi, ki radi delajo v tujini, odlična država. Lepa je, urejena in vse deluje,« pravi Gorenjka Petra Poklukar, ki se je pred pol leta zaradi službe iz Švedske preselila v Zürich. Teoretična matematičarka je v Zürichu nekaj časa živela kot magistrska študentka, nato je šla v Stockholm, kjer je doktorirala na področju umetne inteligence. Na Švedskem je živela in delala šest let. Zdaj je v Švici zaposlena v podjetju Google, v skupini, kjer raziskujejo strojni vid in razumevanje naravnega jezika.