Nekaj pred tretjo uro včeraj popoldan so policisti prejeli neobičajen klic. Nekdo jih je obvestil, da moški na Markovcu v smeri Semedele z mopedom vleče mrtvega psa. »Policisti so 67-letnega voznika izsledili in ugotovili, da je z mopedom peljal psa na sprehod, pri čemer je imel žival privezano na vozilo. Med vožnjo se je pes zgrudil in poginil,« so sporočili s Policijske uprave Koper. Ko je moški to opazil, je zapeljal do smetnjaka in psa odvrgel med biološke odpadke.

Policija mu je izdala plačilni nalog, na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa bodo še poslali poročilo. Izkazalo se je, da je 67-letnik vozil pod vplivom alkohola, zaradi česar si je prislužil še eno kazen, začasno pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje.