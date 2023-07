Sedem tehnoloških velikanov bo podvrženih strožjemu nadzoru v EU

Sedem tehnoloških velikanov, med njimi Amazon, Apple in Microsoft, po višini prihodkov in uporabnikov izpolnjujejo pogoje, da so v skladu z aktom EU o digitalnih trgih podvrženi strožjemu nadzoru, so danes sporočili iz Bruslja. EU se bo sicer do 6. septembra uradno odločila, katera podjetja bodo označena za t. i. vratarje (gatekeepers).