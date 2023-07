Berlinguer, voditeljica priljubljene oddaje Cartabianca na tretjem programu televizije Rai, se je javni radioteleviziji v ponedeljek v pismu zahvalila za 34 let sodelovanja in sporočila, da odhaja na konkurenčno televizijsko skupino Mediaset nedavno preminulega nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. Tudi Rai se je 63-letni novinarki zahvalil in ji zaželel vse dobro pri nadaljevanju kariere.

Slovo novinarke, sicer hčere dolgoletnega generalnega sekretarja italijanske komunistične partije Enrica Berlinguerja, je najnovejši v vrsti odhodov znanih imen z Rai, odkar je Meloni prevzela vodenje italijanske vlade. V začetku maja je odstopil direktor javne radiotelevizije Carlo Fuortes in sporočil, da ne more nadaljevati dela pod trenutnimi pogoji. Teden dni zatem je Italijo vznemirila novica, da Rai zapušča simbol hiše Fabio Fazio, ker mu po štirih desetletjih niso podaljšali pogodbe. Konec maja je odhod z javne televizije naznanila še znana novinarka Lucia Annunziata, kot razlog pa navedla, da ni več pogojev za sodelovanje.

Odhodi z Rai v Italiji močno odmevajo. Opozicija očita premierki Meloni, da skuša ključne položaje v medijskem kolosu z več kot 12.500 zaposlenimi in približno 36-odstotnim tržnim deležem, zapolniti z ljudmi, ki jim zaupa, ter tako prevzeti nadzor nad Rai. Ob tem svari, da desničarska vlada preoblikuje javno televizijo v režimsko.

»Zaskrbljujoče je, da ni strateške perspektive. Vlado vodi le želja po nadzoru javne televizije,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencija APA nedavno opozorila vodja opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein.

Premierka Meloni, vodja postfašističnih Bratov Italije, po drugi strani trdi, da želi pluralističen televizijski sistem, ki bo zastopal vse in dajal prostor vsem na podlagi uspešnosti in zaslug. Melonijevo podpira tudi vodja desne Lige Matteo Salvini. Kot je dejal nedavno, bo Italija preživela, če bo kateri od »preplačanih voditeljev« zapustil Rai.

Italijanska desnica tradicionalno očita socialdemokratom, da obvladujejo ključne položaje v Rai. Salvini je dejal, da je zdaj napočil čas za spremembe na državni televiziji.

Po Berlusconijevi smrti pred tremi tedni se spremembe dogajajo tudi v konkurenčni medijski družbi Mediaset, poroča APA. Berlusconijev imperij se je tako po 15 letih poslovil od priljubljene voditeljice pogovornih oddaj Barbare d'Urso, ki ji niso podaljšali pogodbe.