Talibani v Afganistanu ukazali zaprtje kozmetičnih salonov

Talibani so v Afganistanu ukazali zaprtje kozmetičnih salonov in s tem uvedli novo omejitev za ženske na javnih mestih. Za mnoge izmed njih je bilo delo v salonih tudi eden od redkih virov zaslužka, potem ko so jim talibani od prevzema oblasti avgusta leta 2021 prepovedali opravljanje večine poklicev.