V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, na zahodu tudi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo povečini sončno, v gorskem svetu lahko še nastane kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam z vetrom zahodnih smeri še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo na območju Alp nastale krajevne plohe ali nevihte. V sredo bo sprva deloma jasno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami.