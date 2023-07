Z notranjim ministrom Geraldom Darmaninom je pred tem v ponedeljek pozno zvečer obiskal tudi vojašnico, kjer so nameščene intervencijske enote brigade za boj proti kriminalu. V tvitu se je zahvalil policistom, žandarjem in gasilcem »za izjemno delo v minulih nočeh«.

Macron bo danes sprejel župane približno 220 občin, ki so bile prizadete v nemirih. Iz predsedniške palače so sporočili, da želi s tem pogovorom »začeti dolgoročen proces s ciljem poglobljenega razumevanja razlogov, ki so pripeljali do zadnjih dogodkov«.

Med nemiri po smrti 17-letnika v pariškem predmestju Nanterre so bile tarče napadov izgrednikov tudi občinska in vladna poslopja, med drugim 150 mestnih hiš ali občinskih stavb. V noči na nedeljo pa so se neznanci z avtomobilom zaleteli v hišo župana mesta L'Hay-les-Roses južno od Pariza, avtomobil pa zažgali. Županova soproga in eden od otrok sta bila ranjena, medtem ko sta skušala pobegniti.

Na poziv združenja francoskih županov so v ponedeljek popoldne po vsej Franciji potekali številni shodi v podporo županu. Na shodih so izrazili nasprotovanja nasilnim protestom.

Med skoraj 4000 aretiranimi tudi 1244 mladoletnikov

Nasilni protesti, ki so se prelevili v izgrede, so se prvič umirili v noči na ponedeljek. Pred tem so od torka zvečer dnevno pridržali več sto ljudi, ki so sežigali avtomobile in avtobuse ter uničevali druge predmete in poslopja ter ropali trgovine. Po uradnih podatkih so od minulega petka aretirali 3915 ljudi, med katerimi je bilo 1244 mladoletnikov. Ranjenih je bilo 684 policistov in gasilcev.

Po ocenah glavne delodajalske organizacije Medef je bila povzročena škoda za milijardo evrov. Več organizacij je ob tem v ponedeljek pozvalo vlado k sprejemu ukrepov za podporo prizadetim trgovcem in podjetnikom ter k ustanovitvi sklada za tiste, ki so izgubili vse.

Protesti so izbruhnili po smrti najstnika alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M. Nanj je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu. Isto noč so se začeli nemiri. Policist, ki ga je ubil, je obtožen naklepnega uboja in je v priporu.